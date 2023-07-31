Гороскоп на 1 серпня 2023 року обіцяє надмір місячної енергії.

За прогнозом університету Нікіфорових, це може свідчити про те, що емоційно ми будемо не завжди стабільні – очікуються перепади від “все супер” до “все жахливо”, зростає ризик конфліктів.

З іншого боку, це свідчить про те, що Місяць готовий підтримати наші починання, важливі справи, особливо якщо для них потрібна активна сила дії та рішучість, особливо після полудня. До цього ще виникатимуть перешкоди.

Добре робити практики з наповнення, багатства та загалом активно працювати. Можна звернутися до Місяця з проханням принести достаток у наше життя.

Згідно з гороскопом на 01.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож;

давати гроші в борг.

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