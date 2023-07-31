Гороскоп на 1 августа 2023 года обещает избыток лунной энергии.

По прогнозу университета Никифоровых, это может свидетельствовать о том, что эмоционально мы будем не всегда стабильны — ожидаются перепады от “все супер” до “все ужасно”, возрастает риск конфликтов.

С другой стороны, это говорит о том, что Луна готова поддержать наши начинания, важные дела, особенно если для них нужна активная сила действия и решительность, и особенно после полудня. До этого еще будут возникать препятствия.

Хорошо делать практики по наполнению, богатству и вообще активно работать. Можно обратиться к Луне с просьбой принести достаток в нашу жизнь.

Согласно гороскопу на 01.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие;

давать деньги в долг.

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