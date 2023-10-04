Гороскоп на 5 жовтня обіцяє до 17:03 досить м’яку енергетику дня з нотками тривожності. Спрямуйте силу цього часу на інтелектуальну діяльність, вивчення важливого для вас, щоб вона не йшла в надмірні роздуми.

За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика кардинально змінюється, у ній багато категоричності, руйнівної сили. Але часто без руйнування не можна збудувати нічого нового.

Зважте, у яких сферах життя вам потрібно все зрівняти бульдозером.

5 жовтня можуть прилітати відлуння з минулого, можна отримати продовження ситуації, що виникла давно, особливо, якщо вона пов’язана з темою стосунків.

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Згідно з гороскопом на 05.10.2023, цього дня до 17:03 можна:

обрізати нігті;

стригти волосся;

починати подорож.

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