Гороскоп на 5 октября обещает до 17:03 достаточно мягкую энергетику дня с нотками тревожности. Направьте силу этого времени на интеллектуальную деятельность, изучение важного для вас, чтобы она не уходила в чрезмерные размышления.

По прогнозу университета Никифоровых, дальше энергетика кардинально меняется, в ней много категоричности, разрушительной силы. Но часто без разрушения нельзя построить ничего нового.

Подумайте, в каких сферах жизни вам нужно все сравнять бульдозером.

5 октября могут прилетать эхо из прошлого, можно получить продолжение ситуации, возникшей давно, особенно, если она связана с темой отношений.

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Согласно гороскопу на 05.10.2023, в этот день до 17:03 можно:

обрезать ногти;

стричь волосы;

начинать путешествие.

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