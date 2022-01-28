Подробный гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Новолуние 1 февраля обостряет многие темы, связанные с борьбой за свободу, с конфликтом между новшествами и устоявшимися правилами и традициями, между властными структурами. Поэтому ближайшая неделя и даже две может открыть какую-то информацию или события, которые были заложены еще в течение 2021 года, в особенности в июне, июле, августе и декабре.

Это коснется всех тех, у кого как-то выражены в гороскопе знаки Льва, Скорпиона, Водолея и Тельца.

Следующее важное событие состоится 4 февраля — разворот Меркурия из ретроградности в прямое движение. Это значит, что мы уже можем идти вперед, воплощаться в жизнь идеи, о которых размышляли последние две с половиной недели.

В целом, начало недели выглядит более напряжено. К концу недели становится понятно, как действовать, как реализовать планы, а также как их вписать в общую картину.

Гороскоп для Овнов

Для в особенности важно присматриваться к тому, что происходит вокруг, так как внешние обстоятельства могут повлиять на вашу финансовую стабильность. При покупках и вложениях учитывайте то, что есть некий внешний фактор, который может вмешаться. И позитива — на этой неделе появляется (и будет продолжаться до конца февраля) возможность заключить нужные вам договора, найти общий язык с партнерами. Это такое время сближения и лучшего понимания интересов других людей. Вы сможете продвинуть свои позиции. Но желательно на этой неделе еще не заключать договоров, а подождать разворота Меркурия (4 февраля), чтобы потом ничего не переделывать.

Гороскоп для Тельцов

У вас возможны потрясения в карьере, в работе, статусе. Особенно в том случае, если вы не работали над долгосрочной целью. Сейчас лучше идет дела у тех, кто четко видит картинку, куда идет, лучше работается над старыми проектами. Вероятно, придется доказывать, что вы по праву занимаете свое место. Если вы учитесь, то сейчас хорошее время для повторения и закрепления материала. Если ваша работа связанна с распространением информации, журналистикой, медийной сферой, писательским ремеслом, то возможно сейчас как раз приходят те идеи, которые надо занести в дневник, а со следующей недели активно можно будет ими делиться. Хорошее время для того, чтобы завязывать контакты, общаться с людьми, особенно с теми, кого вы уважаете. В личных отношениях намечается потепление.

Вы вместе партнером можете понемногу начать воплощать то, о чем вы думали последние полтора месяца.

Гороскоп для Близнецов

Для вас все еще актуально (до 4 февраля) завершение дел. Вы можете отдать долги, выполнить обещания. В начале недели вы можете обнаружить, что какие-то непредвиденные обстоятельства вмешиваются в ваши планы, но есть возможность повлиять на них. Главное собрать максимум достоверной информации. Вы сейчас можете ощущать нервозность, несколько раз менять свое мнение. Хорошо, что ваши партнеры это пониманиют, и не требуют от вас идеальной уверенности. Потерпите еще немного, эта нервозность пройдет, когда вы действительно увидите картинку полностью и сможет принимать спокойные, адекватные решения (это наступит после 4 февраля).

Гороскоп для Раков

На этой неделе можете принять ряд финансовых решений. В особенности это касается вложений: станет более понятно от куда забрать деньги и куда и направить. Вы также можете принимать совместные решения с партнером насчет финансов. Вы лучше поймете, что и кто может взять на себя: какие обязательства и расходы. Начало недели не очень ресурсное, поэтому берегите свое здоровье. Также эмоционально напряженным может быть суббота, воскресенье. Постарайтесь не увязываться в острые конфликты в эти дни, так как вы можете не увидеть решения из-за эмоционального возбуждения.

Гороскоп для Львов

Вам важно на этой неделе провести стратегическую встречу со своими партнерами для того, чтобы обсудить зоны ответственности. Особенно, если у вас есть какой-то конфликт, то именно на этой неделе есть возможность его разрешить, так как и вы, и партнеры лучше видите картинку и готовы находить общий язык. При том это касается как личных, так и деловых отношений. В конце недели обратите внимание на свое здоровье, не перегружайтесь, не позволяйте себе нервничать. Лучше займитесь тем, что вам приносит удовольствие, окружите себя людьми, которые могут вас порадовать и зарядить ресурсом.

Гороскоп для Дев

Для вас эта неделя может показаться немного затянутой по времени, вопрос будут решать медленнее, чем хотелось. Возможно придется заниматься вопросами, связанными с вашими детьми. Может раскрыться какая-то информация о них, и вам придется как-то действовать. Постарайтесь не вовлекаться в излишний контроль, но ситуации бывают индивидуальные. Также эта неделя подходит для того, чтобы найти сторонников, привлечь партнеров на свою сторону, особенно, если у вас есть какой-то увлекательный проект и не хватает рук.

Гороскоп для Весов

После разворота Венеры из ретроградного движения 29 января, вы обретете лучшее понимание того, куда вы идете. Более того, у вас прибавится сил для воплощения в жизнь ваших целей. Постарайтесь грамотно распределить собственный ресурс между семье, работой и собственными увлечениями. Слишком много всего вас будет манить. Кроме того, много чего будет происходить вокруг вас, поэтому внимание придется переключать довольно быстро. Из приятного — вы можете положиться на своих партнеров, они могут подсказать вам решение проблем.

Гороскоп для Скорпионов

Это хорошая неделя для поездок, особенно, если они связанны с отдыхом и развлечениями. Также хорошее время для расширения своего влияния, развития идей, вдохновения людей, поиска людей в свою команду. Партнеры также будут вам доверять и помогать. Как и Овнам, вам стоит учитывать фактов неожиданности, хотя для вас он скорее несет позитивный оттенок.

Гороскоп для Стрельцов

Во многом это ваше время. Вы сейчас ощущаете опору, знаете что и как делать. Вы можете грамотно распорядиться своими ресурсами. Интересный период для того, чтобы участвовать в образовательных проектах, долгосрочных поездках (или поездках связанных с долгосрочными проектами). Будьте осторожными с расходами и вложениями. Хотя, если это расходы с прицелом на далекое будущее, то в этом есть смысл. Поддержите свои партнеров, им сейчас нелегко. В будущем они также помогут вам решать разного рода вопросы.

Гороскоп для Козерогов

У вас начинается очень активное время. Вы можете принять ряд очень важных финансовых вопросов, в том числе по поводу того, где же брать деньги. Вы можете понять, что от вас требуется для того, чтобы добиться целей. Вам сейчас полезно представлять то, что вы можете получить на определенную сумму денег, о которую мечтает. Это нужно для того, чтобы приблизить получение этого дохода. По сути вам, стоит лучше увидеть свою цель в денежном эквиваленте. Как можно больше общайтесь, выходите в свет, привлекайте консультантов, они могут быть полезными.

Гороскоп для Водолеев

Вы можете ощутить, что эта неделя напоминает весь прошедший год. Если в вашей жизни происходили какие-то важные события летом или в декабре 2021 года, то они могут актуализироваться сейчас. Как и на прошлой недели, у вас продолжаются дни рождения, поэтому стоит продолжать планировать то, чего вы хотите добиться в этом году. Это прекрасное время для постановки целей. Появляется возможность заработать, увеличить свой доход, в особенности благодаря вашим социальным связям, общению. С партнерами: у вас есть возможность договориться, и даже оказаться в лидирующей позиции.

Гороскоп для Рыб

Успех этой недели зависит от того, как вы выстраиваете отношения. У вас может быть сейчас очень активное общение. Ваши друзья, единомышленники, группы людей, с которыми вы общаетесь, могут предлагать иногда неожиданные, но ценные идеи. Они могут и повести вас за собой. Однако смотрите на то, хотите ли вы идти за кем-то, так как у вас и у самих есть возможность направлять людей. Обратите особо внимание на свое здоровье, так как это не очень удачное время, особенно начало недели. Сил у вас будет не очень много, поэтому не перетруждайтесь. В начале недели лучше ничего важного не покупать из-за ретроградного Меркурия. А вот в конце недели вы можете совершить ошибочные покупки. Также могут быть непредвиденные траты.

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