Докладний гороскоп на тиждень з 18 до 24 жовтня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головна подія тижня – це повний місяць 20 жовтня. Він буде досить різким. Цей повний місяць актуалізує теми взаємин між людьми, конфліктів, відстоювання своїх прав і ролі в парі. До кінця тижня зростає рівень нетерпимості, агресивності. Також можливі спроби продавити ситуацію силою.

18 жовтня Меркурій розвертається у прямий рух. Це означає, що швидше вирішуватимуться проблеми. Однак ми можемо не одразу це помітити, бо будуть вирішуватися питання, які тягнуться з попереднього тижня. Те, що було відкладене два, три або чотири тижні тому, вирішиться пізніше.

Гороскоп для Овнів

У вас тиждень розвивається у висхідному напрямку. Перші три дні ви активні у встановленні зв’язків з іншими людьми, розширенні свого впливу. Тут важливо “не луснути”, бо з другої половини тижня (під час повного місяця і після нього) ви вже настільки захочете заволодіти світом, увагою інших людей, що можете перегнути палицю. Ви можете зіткнутися з жорстким опором, на який вам буде складно вплинути. Зверніть увагу під час повного місяця у вашому знаці на ситуації, інформацію, яка приходить у цей період, бо вони можуть дати певні значущі підказки.

Гороскоп для Тельців

Ви досить незалежні цього тижня. Можете просувати свої ідеї, займатися тим, що вас захоплює, тільки будьте обережні з партнерами, бо ті можуть бути доволі напруженими. Особливо зверніть увагу на тих, хто залежить від вас, тому що вони будуть дуже чутливими до ваших реакцій. Поза тим це хороший тиждень для вирішення робочих моментів.

Гороскоп для Близнюків

У вас, як і у Дів, свято цього тижня, бо Меркурій нарешті розвертається у прямий рух (понеділок, 18 жовтня). І ваші проекти, справи, плани нарешті зрушаться з мертвої точки, може, не одразу, але вже можна розраховувати на певний поступ. Цей тиждень вдалий для спілкування з коханими людьми, партнерами. Ви можете донести до них свою позицію, і вас почують.

Гороскоп для Раків

18-19 жовтня ви можете відчувати певне напруження у стосунках і домовленостях, бо вони можуть зриватися, не вирішуватимуться суперечки. 20 жовтня відбудеться повний місяць, який буде досить напруженим для вас. Повний місяць може спровокувати скандальну ситуацію в родині або на роботі. Спокійнішими і приємнішими будуть вихідні. На них можна планувати більш розслаблене спілкування і відпочинок.

Гороскоп для Левів

Ви поки ще перебуваєте не в найсильнішій позиції. Можливо, що на початку тижня ви захочете тиснути, встановити свою владу в тих рамках, в яких звикли, але відчуєте опір. Вам не варто поспішати, краще почекати, поки ви займете кращі позиції. Повний місяць і дні біля нього можуть принести активне спілкування, з’ясування стосунків. Наберіться терпіння і бережіть своє здоров’я, бо це зараз важливо.

Гороскоп для Дів

Ви можете святкувати розворот Меркурія у прямий рух. Після 18 жовтня більш активно будуть вирішуватися питання, особливо ті, які стосуються фінансів. Однак не поспішайте діяти, збирайте інформацію, бо повний місяць 20 жовтня має безпосередній стосунок до ваших фінансових зобов’язань з іншими людьми, а кінець тижня взагалі може принести невдалі придбання, невигідні вкладення. Особливо не варто довіряти обіцянкам про золоті гори в цей період.

Гороскоп для Терезів

Для вас важливим є день повного місяця, а також день до нього. Це час з’ясування стосунків, встановлення своїх правил. Можливо, вам не вдасться знайти компроміс і доведеться боротися за свої права, але у вас є підтримка для цього. Ви можете покластися на близьких людей, сестер, братів, тих, з ким ви навчалися. Це люди, які готові підтримати вас у складних ситуаціях. Це не найкращий тиждень для того, щоб починати якісь судові справи або ініціювати претензії до інших людей.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви можете зіткнутися зі складними ситуаціями на роботі й у стосунках з близькими, родичами. Ваші підлеглі можуть вимагати від вас більше уваги, ніж зазвичай. Ті, на кого ви звикли розраховувати, будуть виходити з-під покори. Секрет вирішення проблем полягає в тому, щоб прислухатися до їхніх переконань, мотивації. Це тиждень перевірки, на скільки ви можете бути тактовними і доброзичливими. Взяти своє силою зараз досить складно.

Гороскоп для Стрільців

Ви можете відчувати підйом сил, який наповнить вас оптимізмом, і це прекрасно. Можна і потрібно починати проекти. Ось тільки ваші колеги, однодумці, група, з якою ви працюєте, можуть не завжди підтримувати вас. Будьте обережними з вкладеннями і витратами, в які вас можуть втягнути оточуючі. Це навряд чи будуть вигідні пропозиції, особливо в другій половині тижня.

Гороскоп для Козерогів

Ваше завдання цього тижня стійко утримувати свої позиції. У вас можуть бути конфлікти з керівництвом, і ви можете відчути, що вас намагаються позбавити ґрунту. Але, якщо ви чітко знаєте, куди прямуєте, що робите, якщо у вас вийде не вплутуватися у словесні суперечки, то ті, хто вас непокоять, самі відстануть. Найбільш напруженим буде день повного місяця.

Гороскоп для Водоліїв

На вас може очікувати неприємний сюрприз у спілкуванні з партнерами. Особливо варто побоюватися пліток, не варто довіряти всьому, що ви чуєте, бо під час повного місяця люди зазвичай балакучі. Тому ви можете почути неприємні або дивовижні слова, але люди можуть говорити не від чистого серця, а з якоїсь іншої причини. Важливо розібратися в причинах того, що людину змусило саме так висловитися. Розібравшись у мотивах, ви зможете зробити правильний висновок.

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня варто приділити увагу фінансам, тому, як витрачаєте і заробляєте гроші. Якщо ви відповідаєте за загальний бюджет в якійсь групі, ймовірно, що будуть конфлікти, невдоволення з боку оточуючих. Тут важливо залишатися чесними, готовими відзвітувати про кожну витрачену копійку. Люди повинні довіряти вам. Те, як ви зараз вибудовуєте стосунки, може позначитися на вашій спроможності досягти мети, яку ви поставили перед собою.