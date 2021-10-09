Таролог та учасниця проекту Битва екстрасенсів на СТБ Марія Вандєєва назвала три найвірніших знаки зодіаку.

За її словами, перше місце у цьому списку посідає Телець. Людям, які народилися під цим знаком зодіаку, властиво турбуватися про сімейне благополуччя і бути вимогливими як до себе, так і до партнера.

– Телець вимогливий до себе та свого партнера. Може довго збирати образи, а потім в один момент зникнути з вашого життя назавжди. Чи готові ви розділити відповідальність і вірність із Тельцем – вирішувати вам, – зазначила Марія.

Таролог розповіла, що другу позицію займає Лев.

Цей знак зодіаку відрізняється впевненістю, постійністю та спокоєм. Леви люблять керувати, але у них немає необхідності самостверджуватися за рахунок інших.

– Лев вірний тому, хто йому відданий. Порве за вас будь-кого. Але і вас порве, якщо дізнається, що ви його обдурили. Ще з мінусів – дуже важко переносить суперництво в парі, – додала таролог.

Третім найвірнішим знаком зодіаку є Діва. Зазвичай вони щирі, розважливі, розуміють свій шлях і не мають бажання піддаватися спокусам.

– Цей знак довго і ретельно вибиратиме пару, але потім вже не буде сумніватися і шукати альтернативи. Однак варто пам’ятати, що такому партнеру потрібен особистий простір і суворе дотримання меж. Діви – чудові супутники життя, якщо іноді ви залишатимете їх наодинці, – сказала Марія.

Марія відстежила цю статистику, зіставивши знаки зодіаку і старші аркани Таро. Але вона наголосила, що представники кожного знаку можуть стати виключенням із “правил”, особливо, коли поряд кохана людина.

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