Докладний гороскоп на жовтень 2021 року склала астролог Людмила Давиденко.

Половину жовтня Меркурій перебуватиме у ретроградним русі. Однак хорошою новиною є те, що важковаговики – Юпітер, Сатурн, а також Плутон – розвернуться в директний рух. Одразу дві соціальні планети наберуть обороти і будуть активізувати наше соціальне життя. Це якийсь розгін перед затемненнями у листопаді.

До 23 жовтня Сонце перебуватиме в Терезах. На перший план вийде тема партнерства, можна сміливо вирішувати всі питання, пов’язані з цим. Сонце в Терезах перебуває в падінні, а це означає, що людям захочеться маніпулювати партнерами, а відстояти свою думку буде складно. Через ретроградність Меркурія буде складно зрозуміти партнера. Однак якщо знайти баланс, то цей період пройде добре.

Після 23 жовтня Сонце переходить у Скорпіон, тому зароджується бажання змін у житті. Скорпіон уособлює трансформації, конфлікти, розриви. Енергії цього періоду будуть дещо жорсткими. Людям захочеться відстоювати свою позицію, почати все з чистого аркуша, ризикнути і перемогти. Для тих, хто не вирішив проблеми в партнерстві, сподіваючись, що все і так вирішиться, рішення все одно доведеться ухвалювати вам.

Із 4 до 8 жовтня – з’єднання Сонця і Марса. Цей період ознаменується підвищеною конфліктністю, аварійністю. Людям буде здаватися, що всі методи будуть хороші для реалізації мети. Постарайтеся уникати сварок і конфліктів, бо в цей час складно адекватно оцінити свої сили. Однак зазнати поразки дуже легко.

Із 12 до 18 жовтня – гармонійний аспект Сонце – Юпітер. У цей час можна впіймати удачу за хвіст, отримати подарунок або потрібну підтримку. Зі свого боку добрий Юпітер потішить вас можливостями, а також допоможе з просуванням і зростанням. Крім того, він допоможе в переговорах з іноземними партнерами. Однак позитивні звершення можливі лише за умови, що ви не сидите склавши руки.

Із 17 до 21 жовтня Плутон у напруженому аспекті з Сонцем зустрічатиме всіх тих, хто сидів на дивані без діла. Ця планета любить зміни, тому будьте до цього готові. У цей час посилюється конфліктність. Ба більше, загострення пристрастей буде спостерігатися і на світовій арені. Зміни доведеться приймати, відпускайте все, що себе вичерпало. У цей час не можна піддаватися страху, він тільки заважатиме.

Із 27 до 31 жовтня будьте обережнішими під час ухвалення рішень. Не бійтеся брати на себе відповідальність і вірити в себе. Можуть бути труднощі з батьками, керівництвом, органами влади. Роздратування зросте, а життєва енергія знизиться.

До 19 жовтня Меркурій перебуватиме в ретрофазі. Це означає, що всі комунікації, навчання, обмін інформацією будуть дещо гальмуватися. Також є велика ймовірність помилок і непорозумінь. У цей час все потрібно перевіряти двічі. Крім того, в цей період краще не починати нових проектів. Однак, якщо цього не уникнути, то не чекайте швидких результатів.

Із 3 до 7 жовтня можливе відновлення пропозицій, повернення в проекти, які були на час відкладені. Це дасть можливість переглянути договори та угоди, і спробувати отримати більш вигідні для себе умови.

Із 8 до 11 жовтня не варто ухвалювати важливих рішень, краще утриматися від угод і контрактів, бо можна прогоріти.

Із 15 до 20 жовтня – в наше життя повертаються кохані й не дуже, тема стосунків стає досить актуальною. Ретроградний Меркурій дає можливість ще раз розібратися в почуттях, поговорити, прийняти рішення. Може, справді варто помиритися, якщо ця людина для вас важлива. Але в цей період так само можуть повернутися ділові пропозиції або проекти.