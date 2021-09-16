Повний Місяць у жовтні 2021: дата і чого варто остерігатися

Повний Місяць у жовтні 2021 року припадає на 20 число. Він настане близько 17.58.

20 жовтня – це 14-й місячний день. Під час повного місяця світило буде розташоване в зодіакальному сузір’ї Овна.

Ця доба вважається вдалою для прояву рішучості, а також продовження або старту проектів, кампаній.

Якщо в цей день ви вільні, тоді краще присвятіть час спілкуванню з близькими, подорожі або домашні справи.

Крім того, під час 14 місячної доби добре заводити нові знайомства, партнерів або шукати більш перспективне місце роботи.

Однак не варто забувати, що повний місяць впливає на загальний стан, тому дуже грандіозні плани краще відкласти та сконцентруватися на дрібницях. Фінансові операції в цей день краще не проводити та не говорити з керівництвом про звільнення.

З огляду на те, що Місяць перебуватиме в Овні, то ідеальними стануть одноденні задачі. Варто зазначити, що романтичні стосунки в цей період заводити не рекомендується.

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих та продуктивних днів. Наприклад, у жовтні днями, коли можна максимально зайнятися справами, є 7 і 27 числа. А ось 1-го, 2-го, 31-го краще мінімізувати кількість спілкування.

Повний місячний календар на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.