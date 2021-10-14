Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главное событие недели — это полнолуние 20 октября. Оно довольное резкое. Это полнолуние поднимает темы взаимоотношений между людьми, конфликтов, отстаивания своих прав и роли в паре. К концу недели возрастает уровень нетерпимости, агрессивности. Также возможны попытки продавить ситуацию силой.

18 октября Меркурий разворачивается в прямое движение. Это означает, что быстрее будут решаться проблемы. Однако мы можем не сразу это заметить, так как будут решаться вопросы, которые тянутся с предыдущей недели. То, что откладывалось две, три или четыре недели назад, разрешится позже.

Гороскоп для Овнов

У вас неделя развивается по нарастающей. Первые три дня вы активны в установлении связей с другими людьми, расширении своего влияния. Тут важно “не лопнуть”, так как со второй половины недели (во время полнолуния и после него) вы уже настолько сильно хотите завладеть миром, вниманием других людей, что можете перегнуть палку. Вы можете столкнуться с жестким сопротивлением, на которое вам будет трудно повлиять. Обратите внимание в полнолуние в вашем знаке на ситуации, информацию, которая приходит в этот период, так как они могут дать какие-то значимые подсказки.

Гороскоп для Тельцов

Вы довольно независимые на этой неделе. Можете продвигать свои идеи, заниматься тем, что вас увлекает, только будьте осторожны с партнерами, так как те могут быть взвинченными. Особенно обратите внимание на тех, кто зависит от вас, потому что они будут очень чувствительны к вашим реакциям. В остальном это хорошая неделя для решения рабочих моментов.

Гороскоп для Близнецов

У вас, как и у Дев, праздник на этой неделе, так как Меркурий наконец разворачивается в прямое движение (понедельник, 18 октября). И ваши проекты, дела, планы наконец-то сдвинутся с мертвой точки, может, не сразу, но уже можно рассчитывать на какое-то движение вперед. Эта неделя хороша для общения с любимыми людьми, партнерами. Вы можете донести до них свою точку зрения, и вас услышат.

Гороскоп для Раков

18-19 октября вы можете ощущать некоторое напряжение в отношениях и договоренностях, так как они могут срываться, не будут решаться споры. 20 октября происходит полнолуние, которое будет довольно напряженным для вас. Полнолуние может спровоцировать и скандальную ситуацию в семье или на работе. Более спокойными и приятными будут выходные. На них можно планировать какое-то более расслабленное общение и отдых.

Гороскоп для Львов

Вы пока еще находитесь не в самой сильной позиции. Возможно, что в самом начале недели вы хотите надавить, установить свою власть в тех рамках, в которых привыкли, но ощущаете сопротивление. Вам не стоит торопиться, лучше подождать, пока вы займете лучшие позиции. Полнолуние и дни около него могут принести какое-то активное общение, выяснение отношений. Наберитесь терпения и берегите свое здоровье, так как это сейчас важно.

Гороскоп для Дев

Вы можете отпраздновать разворот Меркурия в прямое движение. После 18 октября более активно будут решаться вопросы, особенно те, которые касаются финансов. Однако не торопитесь действовать, собирайте информацию, так как полнолуние 20 октября имеет прямое отношение к вашим финансовым обязательствам с другими людьми, а конец недели и вовсе может принести неудачные приобретения, невыгодные вложения. Особенно не стоит доверять обещаниям о золотых горах в этот период.

Гороскоп для Весов

Для вас важным является день полнолуния, а также день до него. Это время выяснения отношений, установления своих правил. Возможно, у вас не получится найти компромисс и придется бороться за свои права, но у вас есть поддержка для этого. Вы можете опереться на близких людей, сестер, братьев, тех, с кем вы учились. Это люди, которые готовы поддержать вас в сложных ситуациях. Это не лучшая неделя для того, чтобы начинать какие-то судебные дела или инициировать претензии к другим людям.

Гороскоп для Скорпионов

Вы можете столкнуться со сложными ситуациями на работе и в отношениях с близкими и родственниками. Ваши подчиненные могут требовать от вас больше внимания, чем обычно. Те, на кого вы привыкли рассчитывать, будут выходить из-под повиновения. Секрет разрешения проблем заключается в том, чтобы прислушаться к их доводам, мотивации. Это неделя проверки насколько вы можете быть тактичными и дружелюбными. Взять свое силой сейчас довольно сложно.

Гороскоп для Стрельцов

Вы можете испытывать подъем сил, наполняющий вас оптимизмом, и это прекрасно. Можно и нужно начинать какие-то проекты. Единственное, что ваши коллеги, единомышленники, группа, с которой вы работаете, могут не всегда поддерживать вас. Будьте осторожны с вложениями и тратами, в которые вас могут втянуть окружающие. Это вряд ли будут выгодные предложения, особенно во второй половине недели.

Гороскоп для Козерогов

Ваша задача на этой неделе — устойчиво удерживать свои позиции. У вас могут быть конфликты с вышестоящими людьми, и вы можете почувствовать, что вам пытаются выбить почву из-под ног. Но если вы четко знаете, куда идете, что делаете, если у вас получится не ввязываться в словесные перепалки, то те, кто вас беспокоит, сами отстанут. Наиболее напряженным будет день полнолуния и день до него.

Гороскоп для Водолеев

Вас может ожидать неприятный сюрприз в общении с партнерами. Особенно стоит опасаться сплетен, не следует доверять всему, что вы слышите, так как в полнолуние люди обычно разговорчивые. Поэтому вы можете услышать неприятные или удивительные слова, но люди могут говорить не от чистого сердца, а по какой-то другой причине. Важно разобраться в причинах того, что человека заставило именно так высказаться. Разобравшись в мотивах, вы сможете сделать правильный вывод.

Гороскоп для Рыб

Рыбам на этой неделе стоит уделить внимание финансам, тому, как тратите и зарабатываете деньги. Если вы отвечаете за общий бюджет в какой-то группе, вероятно, что будут разборки, недовольства со стороны окружающих. Тут важно оставаться честными, готовыми отчитаться за каждую потраченную копейку. Люди должны доверять вам. То, как вы сейчас выстраиваете отношения, может сказаться на вашей возможности достичь цели, которую вы поставили перед собой.