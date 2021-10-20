Докладний гороскоп на тиждень з 25 до 31 жовтня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Для початку цього тижня характерна невпевненість і певна плутанина у стосунках, а також будьте обережними з фінансовими вкладеннями. Вам можуть запропонувати взяти участь в якихось шахрайських схемах, ретельніше обирайте людей, з якими спілкуєтеся і яким довіряєте. Крім того, протягом тижня доведеться підтвердити свої довгострокові плани, бо деякі з них доведеться змінити, а від якихось зовсім відмовитися.

Найважливіша подія відбудеться ближче до кінця тижня – 30 жовтня, коли Марс перейде зі знака Терези у знак Скорпіона. Це загальна зміна обстановки на найближчий місяць. Марс у Скорпіоні більш рішучий та енергійний, тому ми можемо братися за якісь справи з великим завзяттям. Однак важливо тверезо оцінювати свої сили і не перестаратися. Якщо у вас є необхідність вирішити питання більш м’яко, то краще це зробити до суботи.

Гороскоп для Овнів

Для вас цей тиждень завершальний щодо стосунків із партнерами, є можливість поставити всі крапки над І, а також визначитися, чи варто вам рухатися далі разом. Важливі події можуть відбуватися у зв’язку з виходом у світ з вашими колегами, однодумцями. Можуть бути певні непорозуміння щодо стратегічних напрямків, щодо того, куди ви разом рухаєтеся. Що ви можете з цим зробити? Краще все обговорювати максимально відкрито.

Гороскоп для Тельців

У вас це доволі розслаблений тиждень. Однак з’являються певні напружені ситуації, пов’язані з роботою, особливо у стосунках з підлеглими і керівниками, можуть бути конфлікти. Проте загальний стан буде розслабленим, оптимістичним, а ви будете націленими на позитивний результат. Для вас особливо важливо на початку тижня не укладати будь-яких фінансових договорів, бо є невелика ймовірність втрат.

Гороскоп для Близнюків

Найвдалішим цей тиждень буде для тих із вас, хто працює у сфері освіти (викладання або навчання). Також це вдалий період для поїздок, подорожей, занять приємними справами. Зверніть увагу на те, що відбувається наприкінці тижня на роботі, особливо у стосунках з колегами. Атмосфера може змінитися, а це може бути знак того, з чим вам доведеться зіткнутися в подальшому (в листопаді).

Гороскоп для Раків

Для вас це непоганий тиждень щодо вирішення фінансових моментів, питань, пов’язаних із нерухомістю (продаж або купівля), отримання кредитів. Якщо у вас вже є фінансові зобов’язання, то цього тижня, можливо, їх доведеться переглянути, реструктурувати. До вас можуть прийти за тим, що ви повинні віддати. Найбільш напруженими в цьому сенсі можуть виявитися четвер і п’ятниця.

Гороскоп для Левів

У Левів активізується тема дому, сім’ї, роду. Ближче до кінця тижня може бути складна розмова. Ви можете задуматися, навіщо ви перебуваєте поруч з якимись людьми, тож цінуйте своїх близьких. Якщо у вас є взаємні претензії, то краще не накопичувати їх у собі, а обговорити, до цього зірки якраз спонукають. На роботі на початку тижня можливі незрозумілі ситуації, які мають розвіятися до середи або четверга, тому не приймайте категоричних рішень одразу.

Гороскоп для Дів

У вас багато часу, сил та емоцій йде на вирішення матеріальних і фінансових питань. Однак цього тижня виходить потроху їх прояснювати, вирішувати, з’являються нові можливості. Під кінець тижня ймовірна поява людей, яких ви давно не бачили. Можливі зустрічі з близькими, друзями дитинства, поїздки, пов’язані з цим. Можуть виникати складні ситуації під час вирішення якихось побутових питань (поломка техніки, неполадки з чим-небудь, можливо, не вийде сформувати побут так, як вам хочеться). Не варто впадати у відчай, тому що це тимчасово, це все минеться.

Гороскоп для Терезів

У вас може бути відчуття, що сильно затягнулися проблеми у стосунках, партнери нависають, тиснуть, але потерпіть ще трохи, бо з наступного тижня вже буде певне ослаблення в цьому сенсі. Це хороший період для спілкування, вирішення побутових питань, але на початку тижня не можна нічого купувати, бо можуть виникнути труднощі. В іншому ваш козир – це вміння знаходити контакт з іншими людьми, налагоджувати стосунки через правильно підібрані слова. Тому, якщо у вас запланована складна розмова – готуйтеся заздалегідь. Посміхайтеся, і у вас вийде причарувати, кого потрібно.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня у вас починається період днів народжень, а отже, це час підбиття підсумків за минулий рік, а також створення карти бажань на майбутнє. Це період, коли ваші таємні бажання (це те, що ви зберігаєте в таємниці не тільки від інших, а й від себе) стають явними, більш очевидними і зрозумілими. Ближче до кінця тижня у вас вже буде можливість почати діяти, робити якісь кроки у бік реалізації своїх бажань. У фінансовому сенсі будьте обережними в понеділок і вівторок, бо можуть бути невдалі купівлі або вкладання. Зверніть увагу на своїх батьків, родину, приділіть їм час. Цього тижня можливі конфлікти з людьми, які більш авторитетні, ніж ви, зокрема з батьками. Віддайте їм данину поваги, і тоді тиждень мине більш спокійно, гармонійно.

Гороскоп для Стрільців

У вас досі можуть бути оптимістичні й позитивні внутрішні прогнози щодо фінансів, але поступово вже варто спускатися на землю. Цього тижня можуть бути певні конфлікти через фінанси, затримки з платежами, складнощі з переданням грошей. Домовляйтеся заздалегідь, називайте свою ціну. Ті рішення, які ви приймаєте у щодо фінансів, можуть відіграти важливу роль у довгостроковій перспективі. Тому, якщо ви зараз змінюєте роботу, підписуєте важливі контракти, пам’ятайте про те, чого ви хочете досягти в майбутньому.

Гороскоп для Козерогів

Як і для Стрільців, для вас зараз важлива фінансова стабільність, нюанс полягає в тому, що ви можете зробити певні кроки і залучити інших людей. Від ваших фінансових рішень можуть залежати колеги, наприклад бюджет компанії. Також це стосується знайомих і друзів, хтось може просити про допомогу, але тут потрібно добре подумати, бо до середи не бажано давати у борг. Крім того, початок тижня може принести якісь плітки, неприємні звістки. Хтось говорить про вас за спиною. Важливо зараз максимально чітко відстоювати свою позицію, проявляти те, що для вас важливо. Щоб ті люди, думка яких для вас важлива, знали вашу позицію і не збирали інформацію від інших.

Гороскоп для Водоліїв

У вас зміщується акцент, особливо до кінця тижня. Дедалі більше активності пов’язано з роботою. Нарешті все починає виходити, ви можете домогтися поставленої мети. Якщо ви вчитеся або викладаєте, то це прекрасний час для вас. Також це хороший період для поїздок. Однак, мабуть, робочі питання будуть вас відволікати і потребуватимуть багато сил. Можуть бути конфлікти з партнерами через роботу (йдеться про бізнес-партнерів). Крім того, можуть виникати конфлікти і в особистому житті, у зв’язку з тим, що ви багато часу приділяєте справам і роботі. Проте цей тиждень прекрасно підходить для спілкування, виходу у світ, для того, щоб збільшити кількість контактів (важливих, потрібних і просто цікавих).

Гороскоп для Риб

Будьте обережними в понеділок та у вівторок з пропозиціями, які до вас приходять щодо роботи, бо вони можуть виявитися занадто привабливими, але неправдоподібними. Це хороший період, щоби показати себе, взяти участь в якихось громадських заходах, провести рекламні кампанії. Складнощі можуть бути пов’язані з іноземцями, поїздками, з тим, як вас сприймають люди. З одного боку, це хороший час, щоб розповісти про себе, а з іншого – не всі можуть зустріти вас на ура. Це нормально, шукайте свою аудиторію, таргетуйте. Хтось може піти з вашого оточення, але ті, хто залишиться – це будуть люди, на яких можна покластися в подальшому.