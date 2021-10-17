Маг і учасник проекту Битва екстрасенсів на СТБ Олександр Контаністов назвав три найсильніші знаки зодіаку.

За його словами, перше місце посідає Телець.

– За характером Телець спокійний, але краще не намагатися його вивести із себе – отримаєте жорстку відсіч та емоційний вибух, – запевняє Олександр.

Телець часто може похвалитися міцним здоров’ям — він рідко хворіє та швидко одужує. У відносинах він завжди показує свою турботу — зробить усе, щоб другій половинці було комфортно.

Якщо Телець не лінуватиметься — успіх у роботі йому гарантований.

Переваги та плюси Тельця перед іншими знаками зодіаку: велика терплячість, стійкість до стресів, сильне здоров’я, відданість, непохитність духу під ударами долі.

Мінуси: надмірна впертість, лінь.

На друге місце Олександр поставив Лева.

– Леви дуже люблять бути у центрі подій і впливати на оточення. У роботі вони справжні керівники – зроблять усе, щоб керувати іншими співробітниками, навіть якщо не займають високої посади, — заявив Контаністов.

Леви не мислять своєї реальності без любові — вона дає їм багато сил і впевненості у собі.

Здоров’я у Левів також міцне, але найчастіше йому приділяється занадто мало уваги.

Переваги: самовіддача під час виконання поставлених завдань у роботі, гордість, героїзм, дружність.

Мінуси: надмірне самолюбство, марнославство, іноді жорстокість.

Замикає трійку лідерів по силі — Скорпіон.

– Це дуже сильний і незалежний знак зодіаку. Скорпіони вміють викликати довіру у більшості. Надзвичайно самовпевнені люди, і це позитивно позначається на їхньому житті, – запевняє маг.

Здоров’я у Скорпіона дуже міцне, але негативні думки можуть помітно погіршити самопочуття.

У відносинах Скорпіон вкрай чутливий та емоційний. Він завжди допоможе своїм близьким і рідним, навіть якщо про це не просили. У роботі цей знак зодіаку готовий пожертвувати своїм комфортом заради досягнення цілей.

Переваги: правдивість, хоробрість, відвага, відданість.

Мінуси: іноді надмірна впевненість у собі попри явні небезпеки.

Олександр додав, що кожен знак зодіаку має свої особливості, свою силу і свої недоліки.

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