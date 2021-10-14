Докладний гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку підготувала експерт нового сезону Битви екстрасенсів Жанна Шулакова.

Гороскоп для Овнів

Цього місяця вам доведеться відповісти собі на безліч каверзних питань. Для багатьох Овнів листопад – це період злетів і падінь, депресій, розчарувань. З подальшим успіхом, визнанням, крутим підйомом, де життя б’є ключем на межі фолу – практично все як ви любите! Тут або прокляття, або подарунок небес. Приділіть здоров’ю пильну увагу: більше відпочивайте, розслабляйтеся. Вам підуть на користь плавання та біг.

Гороскоп для Тельців

Тельці, найімовірніше, збережуть або навіть зміцнять свої позиції у листопаді. У той самий час активні дії більш складні та небезпечні, вони можуть поставити під загрозу ресурси Тельців. Проте водночас вони в результаті допоможуть вивести вас, дорогі Тельці, на новий щабель розвитку. Самотнім Тельцям листопад обіцяє багато романтичних емоцій і пригод.

Гороскоп для Близнюків

Майже кожному із близнюків листопад або піднесе сюрприз, або дасть важливий життєстверджувальний урок, значення якого буде супроводжувати їх ще не один рік. Можливо, у листопаді вам стане доступним те, що досі для вас було недосяжним. Листопад не пройде безслідно, нові знання, зустрічі, стосунки. Головне, не залишати розпочаті справи, доводити їх до логічного кінця.

Гороскоп для Рака

Новий виток у вашому житті трапиться саме у листопаді. Життя наповниться новими зустрічами, враженнями, подорожами. У листопаді буде спостерігатися приплив життєвих сил, в результаті чого ви знайдете нових друзів. Ви станете проявляти себе як творча особистість. Постарайтеся долати себе і шукати нові знайомства, пізнавати людей краще. Тільки це допоможе вам знайти щастя в коханні цього місяця.

Гороскоп для Левів

У листопаді ви зіткнетеся з низкою випробувань. Наберіться терпіння, адже якщо ви їх успішно пройдете, удача буде слідувати за вами до кінця місяця. У цей період вам подобатиметься працювати. Але будьте напоготові, адже злі язики не дрімають. Можуть виникнути проблеми із суглобами, особливо колінними. Ніякого стресу і безсоння, у цьому аспекті ваше здоров’я буде у прекрасному стані.

Гороскоп для Дів

Це період небувалих можливостей. Питання тільки у тому, чи зумієте ви ними скористатися. Постарайтеся оточити себе старими та вірними друзями. Місяць стане для Дів найсприятливішим часом для початку стосунків. Люди, які зустрінуться вам у цей період, зможуть стати вашими супутниками в житті. Почніть бігати або їздити на велосипеді, ці заняття забезпечать вам гарне фізичне самопочуття.

Гороскоп для Терезів

Ви знайдете для себе нове джерело натхнення. Листопад буде успішним для вас у професійній сфері діяльності. Це пік вашої професійної активності. На любовному фронті виникнуть деякі труднощі. Терезам необхідно звернути увагу на людей, чиї імена починаються з літер П і Д. Не лінуйтеся стежити за своїм раціоном, займайтеся спортом, а найголовніше – відмовтеся від шкідливих звичок.

Гороскоп для Стрільців

У листопаді до вас прийде успіх. Ви зможете успішно вирішити старі тривалі проблеми і виконати раніше взяті на себе зобов’язання. Проте з вами може зіграти злий жарт надмірна довірливість.

Гороскоп для Скорпіонів

У багатьох Скорпіонів, особливо в цей період, відбудуться конфлікти з близькими. Більшість самотніх Скорпіонів зустрінуть своє кохання. У листопаді у багатьох представників цього знака можуть загостритися хронічні захворювання. З усіма недугами Скорпіонам допоможуть впоратися помірні фізичні вправи і позитивний настрій.

Гороскоп для Козерогів

Листопад принесе нові, несподівані для самих Козерогів плани. Але працювати понад норму не варто – побережіть здоров’я. Не поспішайте лякатися: усі витрачені сили дадуть хороші результати. Сімейним парам буде нелегко. Щоб нівелювати конфліктні ситуації, зірки радять прислухатися до себе, менше покладатися на поради оточення. У листопаді ви, ймовірно, відчуєте втому. Якщо буде можливість, дайте собі слабину – влаштуйте зайвий вихідний або невелику відпустку.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії у листопаді перебуватимуть у постійному творчому польоті. Саме час налагодити ділові контакти та усунути непорозуміння з оточенням. Одруженим і заміжнім Водоліям варто особливо уважно поставитися до своїх других половинок. У самотніх водоліїв буде можливість зустріти своє кохання. Представників цього знака буде мучити депресія, може виникнути невдоволення собою та оточенням. Фізичне здоров’я буде в нормі.

Гороскоп для Риб

У листопаді будуть успішними укладення шлюбів, облаштування житла, будь-які справи по господарству. На роботі місяць буде сприятливим у разі ухвалення зважених рішень. Сім’ям на межі розлучення і парам, чиї стосунки вичерпали себе, зірки рекомендують відпустити минуле, щоб побачити майбутнє. Тим часом у Риб, які твердо стоять на ногах, стосунки із партнерами будуть стабільними. Серйозних проблем зі здоров’ям листопад Рибам не віщує.

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