Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Для начала этой недели характерна неуверенность и определенная путаница в отношениях, а также будьте осторожными с финансовыми вложениями. Возможно могут предложить поучаствовать в каких-то мошеннических схемах, тщательнее подбирайте людей, с которыми общаетесь и доверяете. Кроме того, на протяжении недели придется подтвердить свои долгосрочные планы, так как некоторые из них придется поменять, а от каких-то и вовсе отказаться.

Самое важное событие произойдет ближе к концу недели — 30 октября, когда Марс перейдет из знака Весов в знак Скорпиона. Это общая смена обстановки на ближайший месяц. Марс в Скорпионе более решителен и энергичен, поэтому мы можем браться за какие-то дела с большим рвением. Однако важно соизмерять свои силы и не переусердствовать. Если у вас есть необходимость решить вопрос более мягко, то лучше это сделать до субботы.

Гороскоп для Овнов

Для вас эта неделя завершающая в плане отношений с партнерами, есть возможность поставить все точки над І, а также определиться, стоит ли вам двигаться дальше вместе. Важные события могут происходить в связи с выходом в свет с вашими коллегами, единомышленниками. Могут быть какие-то несостыковки, недопонимания относительно стратегических направлений, насчет того, куда вы вместе двигаетесь. Что вы можете с этим сделать? Лучше все проговаривать, обсуждать максимально открыто.

Гороскоп для Тельцов

У вас продолжается более расслабленная неделя. Однако появляются какие-то напряженные ситуации, связанные с работой, особенно в отношениях с подчиненными и руководителями могут быть конфликты. Тем не менее общее состояние будет расслабленным и оптимистичным, а вы будете нацеленными на позитивный исход. Для вас особенно важно в начале недели не заключать каких-либо финансовых договоров, поскольку есть небольшая вероятность потерь.

Гороскоп для Близнецов

Наиболее удачной эта неделя будет для тех из вас, кто задействован в сфере образования (преподавание или учеба). Также это удачный период для поездок, путешествий, занятий приятными делами. Обратите внимание на то, что происходит в конце недели на работе, особенно в отношениях с коллегами. Атмосфера может измениться, и это может быть знаком того, с чем вам придется столкнуться в дальнейшем (в ноябре).

Гороскоп для Раков

Для вас это неплохая неделя в плане решениях финансовых моментов, вопросов, связанных с недвижимостью (продажа или покупка), получения кредитов. Если у вас уже есть финансовые обязательства, то на этой неделе, возможно, их придется пересмотреть, реструктуризировать. К вам могут прийти за тем, что вы должны. Наиболее напряженными в этом смысле могут оказаться четверг и пятница.

Гороскоп для Львов

У Львов активизируется тема дома, семьи, рода. Ближе к концу недели может быть сложный разговор. Вы можете задуматься, зачем вы находитесь рядом с какими-то людьми, так что берегите и цените своих близких. Если у вас есть взаимные претензии, то лучше не накапливать их в себе, а обсудить. К этому звезды как раз располагают. На работе в начале недели возможны непонятные ситуации, которые должны развеяться к среде или четвергу, поэтому не принимайте категоричных решений сходу.

Гороскоп для Дев

У вас много времени, сил и эмоций уходит на решение материальных и финансовых вопросов. Однако на этой неделе получается понемногу их прояснять, разрешать, появляются новые возможности. Под конец недели вероятно появление людей, которых вы давно не видели. Возможны встречи с близкими, друзьями детства, поездки, связанные с этим. Могут возникать сложные ситуации во время решения каких-то бытовых вопросов (поломка техники, неполадки с чем-либо, возможно, не получится сформировать быт так, как вам хочется). Не стоит отчаиваться, так как это временно, это все пройдет.

Гороскоп для Весов

У вас может быть ощущение, что сильно затянулись проблемы в отношениях, партнеры нависают, давят. Но потерпите еще немного, так как со следующей недели уже будет некоторое послабление в этом смысле. Это хороший период для общения, решения бытовых вопросов. Но в начале недели нельзя ничего покупать, так как могут возникнуть трудности. В остальном ваш козырь — это умение находить контакт с другими людьми, налаживать отношения через правильно подобранные слова. Поэтому, если вам предстоит сложный разговор — готовьтесь заранее. Улыбайтесь, и у вас получится обаять, кого нужно.

Гороскоп для Скорпионов

На этой неделе у вас начинается период дней рождения, а значит, это время подведения итогов за прошедший год, а также создания карты желаний на будущее. Это период, когда ваши тайные желания (это то, что вы храните в тайне не только от других, но и от себя) становятся явными, более очевидными и понятными. Ближе к концу недели у вас уже будет возможность начать действовать, предпринимать какие-то шаги в сторону реализации своих желаний. В финансовом плане будьте осторожными в понедельник и вторник, так как могут быть неудачные покупки или вложения. Обратите внимание на своих родителей, семью, уделите им время. На этой неделе возможны конфликты с людьми, более авторитетными, чем вы, в частности с родителями. Отдайте им дань уважения, и тогда неделя пройдет более спокойно, гармонично.

Гороскоп для Стрельцов

У вас все еще могут быть оптимистичные и позитивные внутренние прогнозы по финансам, но постепенно уже нужно спускаться на землю. На этой неделе могут быть какие-то конфликты из-за финансов, задержки с платежами, сложности с передачей денег. Договаривайтесь заранее, называйте свою цену. Те решения, которые вы принимаете в финансовом плане, могут играть важную роль в долгосрочной перспективе. Так что, если вы сейчас меняете работу, подписываете важные контракты, помните о том, чего вы хотите достичь в будущем.

Гороскоп для Козерогов

Как и для Стрельцов, для вас сейчас важна финансовая стабильность, нюанс заключается в том, что вы можете принять какое-то решение, которое вовлекает других людей. От ваших финансовых решений могут зависеть коллеги, например, это бюджет компании. Также это касается знакомых и друзей, кто-то может просить о помощи, но тут нужно хорошо подумать, так как до среды нежелательно давать в долг. Кроме того, начало недели может принести какие-то сплетни, неприятные известия. Кто-то говорит о вас за спиной. Важно сейчас максимально четко проявлять свою позицию, проявлять то, что для вас важно. Чтобы те люди, мнение которых для вас важно, знали вашу позицию и не собирали информацию от других.

Гороскоп для Водолеев

У вас смещается акцент, особенно к концу недели. Все больше активности связанно с работой. Наконец-то все начинает получаться, вы можете добиться целей, которые ставили перед собой. Если вы учитесь или преподаете, то это прекрасное время для вас. Также это хороший период для поездок. Однако, видимо, рабочие вопросы будут вас отвлекать и потребуют много сил. Могут быть конфликты с партерами из-за работы (речь идет о бизнес-партнерах). Кроме того, могут возникать конфликты и в личной жизни, в связи с тем, что вы много времени уделяете делам и работе. Зато эта неделя отлично подходит для общения, выхода в свет, для того, чтобы увеличить количество контактов (важных, нужных и просто интересных).

Гороскоп для Рыб

Будьте осторожными в понедельник и во вторник с предложениями, которые к вам приходят по работе, так как они могут оказаться слишком заманчивыми, но неправдоподобными. Это хороший период для того, чтобы показать себя, поучаствовать в каких-то общественных мероприятиях, провести рекламные кампании. Сложности могут быть связаны с иностранцами, поездками, с тем, как вас воспринимают люди. С одной стороны это хорошее время, чтобы рассказать о себя, а с другой — не все могут встретить вас на ура. Это нормально, ищите свою аудиторию, таргетируйте. Кто-то может уйти из вашего окружения, но те, кто останется — люди, на которых можно положиться в дальнейшем.