Гороскоп на 6 липня 2020 нагадує, що як би не хотілося зробити все негайно і самотужки, у важливих справах завжди стане в нагоді порада або допомога біль досвідчених людей.

Не варто боятися звертатись до них.

Відкриває гороскоп для всіх знаків зодіаку на 06.07.2020 Двійка жезлів – офіційно найкраща карта для ранку понеділка.

Це карта про далекосяжні плани, карта людей, що дивляться на тиждень, який розгортається перед ними, і вирішують, що з ним зробити, як краще і корисніше провести його, щоб він запам’ятався, щоб тиждень був хорошим.

Як перед стрибком з трампліну, наберуть больше повітря в груди, приготуйтесь.

Розпишіть задачі та плани, подумки або на папері. Першою задачею обов’язково впишіть “написати список справ” і відмітьте її виконаною.

Паж пентаклів підштовхує в спину.

Він, хоч і попереджає, що замість планів можна зависнути в хмарах на весь день, але це тому, що це карта амбіцій і сміливих рішень.

Якщо випав Паж пентаклів – то замахуватись треба на те, чого хочеться найбільше.

Хай поки конкретики не буде, сьогодні все одно саме той день, коли можна згадати, що ви завжди мріяли – і мрієте досі – стати альпіністом, мільйонером або вантажівкою.

За конкретикою гороскоп за картами таро на 6 липня радить іти до Відлюдника.

Ця карта значить, що, що б там не задумали, без сторонньої допомоги і чужого досвіду досягти цього буде складно.

Вам потрібен наставник, хтось, хто пройшов подібний шлях – і щось у нього вийшло, а щось ні.

Чужі помилки і удачі не стануть вашими, але допоможуть підготуватися.

Слухайте, читайте, спостерігайте за людьми, якими захоплюєтесь. Такий шлях.

Гороскоп на липень

У докладному гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку українська астролог Марина Скаді розповіла, які успіхи та невдачі можуть статися у другому місяці літа.

Так, планета Меркурій у фазі ретроградності пробуде до понеділка, 13 липня.

Друга половина місяця буде більш сприятливою і більшість знаків зодіаку відчують позитивний вплив на всі сфери життя.

Джерело: А как вам такой расклад