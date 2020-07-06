Гороскоп на 6 июля 2020 напоминает, что как бы ни хотелось сделать все немедленно и самостоятельно, для важных дел всегда пригодится совет или помощь более опытных людей.

Не стоит бояться обращаться к ним.

Открывает гороскоп для всех знаков зодиака на 06.07.2020 Двойка жезлов – официально лучшая карта для утра понедельника.

Это карта о далеко идущих планах, карта людей, которые смотрят на всю лежащую перед ними неделю и решают, что с ней сделать, как лучше и полезнее провести ее, чтобы она запомнилась, чтобы неделя была хорошей.

Как перед прыжком с трамплина, наберите побольше воздуха в грудь, приготовьтесь.

Распишите задачи и планы, в уме или на бумаге. Первой задачей обязательно впишите “написать список дел” и отметьте его выполненным.

Паж пентаклей подталкивает в спину.

Он хоть и предупреждает, что вместо планов можно зависнуть в облаках на весь день, но это потому, что это карта амбиций и смелых решений.

Если выпал Паж пентаклей – то замахиваться нужно на то, чего хочется больше всего.

Пусть пока конкретики не будет, сегодня все равно именно тот день, когда можно вспомнить, что вы всегда мечтали – и мечтаете все еще – стать альпинистом, миллионером или грузовиком.

За конкретикой гороскоп по картам таро на 6 июля советует идти к Отшельнику.

Эта карта значит, что, что бы вы там ни задумали, без посторонней помощи и чужого опыта достичь этого будет сложно.

Вам нужен наставник, кто-то, кто прошел по такой же дороге – и что-то у него получилось, а что-то нет.

Чужие ошибки и удачи не станут вашими, но помогут подготовиться.

Слушайте, читайте, наблюдайте за людьми, которыми восхищаетесь. Таков путь.

Гороскоп на июль

В подробном гороскопе на июль 2020 для всех знаков зодиака украинский астролог Марина Скади рассказала, какие успехи и неудачи могут произойти во втором месяце лета.

Так, планета Меркурий в фазе ретроградности пробудет до понедельника, 13 июля.

Вторая половина месяца будет более благоприятной и большинство знаков зодиака почувствуют положительное влияние на все сферы жизни.

Источник: А как вам такой расклад