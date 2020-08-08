Гороскоп на 8 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку втішає Тельців, призначає Раків відьмаками, а Терези схиляє сходити на побачення.

Овен

Десятка мечів

Овни у вихідні не входять, а падають, подолані важкими буднями. Не змушуйте себе сьогодні нічого робити. Хочеться лежати – лежіть. Скоро стане легше, але поки що просто відпочивайте.

Телець

Перевернута Десятка чаш

Гороскоп на 8 серпня відмічає, що Тельців сьогодні сильно може пригнічувати те, як їхнє розуміння щастя не співпадає з загальним. Не засмучуйтесь. Загальне – це середнє по палаті. Якщо ви щасливі – ви щасливі. Це єдине, що важливо.

Близнюки

Королева пентаклів

На Близнюків чекає хороший день. Вони трохи ліниві, добрі, і їх переслідує бажання зробити всім довкола комфортно і добре. Сьогодні добре бути поряд з вами, єдине, про що треба пам’ятати – створіть трохи комфорту і собі теж.

Рак

Перевернута Двійка мечів

Сьогодні Раків може паралізувати необхідність зробити вибір. Це вибір рівня Відьмака – обирати доводиться з двох зол, і яке з них менше, одразу не розібрати. Але, не зробивши вибір, з місця вам не зійти. Удачі і сил вам, Раки.

Лев

Перевернута Вісімка посохів

Левів кожен зустрічний спробує втягнути у геть непотрібний конфлікт. Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку нагадує: ви завжди можете відмовитися і не брати участі. Не у всіх битвах ви потрібні.

Діва

Король пентаклів

В момент раптової та незрозумілої щедрості Діви можуть допомагати далеким і близьким, знайомим і першим зустрічним. Не бійтесь, що роздасте і допоможете забагато. Все, що ви зробите сьогодні, повернеться потім до вас.

Терези

Відлюдник

Суботу Терезам гороскоп на 8 серпня радить провести, запланувавши побачення з самим собою. Приготуйте свою улюблену їжу, подивіться свій улюблений фільм, почніть знову вести щоденник. Там у вас накопичилось багато цікавого, вам сподобається.

Скорпіон

Королева мечів

Як тільки Скорпіонів почне заливати емоціями, їм варто думати про Королеву мечів. Ставте на перше місце розум, спробуйте втримати під контролем емоції. Кожний раз, коли хочеться знести комусь голову з плечей, рахуйте до десяти або читайте про себе вірш про Курзу-Верзу.

Стрілець

Перевернута Четвірка пентаклів

Стрільці дуже бояться відпускати те, що в них вже є. Це стосується і грошей, і людей – всього. Цей страх від невпевненості, а не від недовіри, але збоку це не зрозуміло. Спробуйте це пояснити, якщо не зможете пересилити себе і відпустити хоча б щось.

Козеріг

Маг

Сьогодні Козерогам може здаватися, що вони здатні на все. Так ось це не здається. Це й справді так – в вас назбиралося стільки бажань, енергії, всього, що все встигло закипіти, і жага до дій, негайних і гучних, рветься з вас.

Водолій

Шістка чаш

Водоліям можна ні про що сьогодні не хвилюватися. Це хороший, спокійний день, і все, що виходитиме у вас одразу, вийде дуже швидко. Ніби хтось допомагає вам – якщо не ділом, то порадою, нагадуванням, поглядом.

Риби

Туз пентаклів

В суботу Риби отримують здатність перетворювати все на золото. Нудну прогулянку, набридливу гру, ледь знайомих людей. Все стає краще, якщо тільки ви захочете, що стало краще.

Гороскоп на серпень

У докладному гороскопі на серпень 2020 українська астролог Марина Скаді розповіла Фактами ICTV, чого варто очікувати знакам зодіаку в останньому місяці літа.

Ситуація на початку серпня буде не з легких, однак вже у другій половині місяця очікується чимало приємних сюрпризів, люди відчують радість та повноту щастя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Стрільців та Риб.

Джерело: А как вам такой расклад