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Формулюйте думки чітко: гороскоп на 23 серпня 2023 року

22 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 серпня 2023 року ознаменується початком ретроградного Меркурія. У час, коли планета рухатиметься у зворотному напрямку, буде більше непорозумінь, проблем із гаджетами, торгівлею, подорожами, документами, комунікаціями.

За прогнозом університету Нікіфорових, це не найкращий час для нових значущих стартів, великих фінансово-грошових операцій і придбання земельних ділянок. 23 серпня і в найближчі кілька днів це особливо відчувається.

Намагайтеся чітко формулювати свої думки, не домішуйте емоції, а також перепитуйте, чи правильно ви зрозуміли іншу людину – це допоможе уникнути сварок.

У другій половині дня може відчуватися більше внутрішньої напруги та невдоволення, яке не відразу вдасться розпізнавати та правильно інтерпретувати.

Згідно з гороскопом на 23.08.2023, цього дня:

  • сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг;
  • несприятливо – розпочинати подорож.

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