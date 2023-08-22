Гороскоп на 23 августа 2023 года ознаменуется началом ретроградного Меркурия. Во время, когда планета будет двигаться в обратном направлении, будет больше недоразумений, проблем с гаджетами, торговлей, путешествиями, документами, коммуникациями.

По прогнозу университета Никифоровых, это не лучшее время для новых значимых стартов, крупных финансово-денежных операций и приобретения земельных участков. 23 августа и в ближайшие несколько дней это особенно ощущается.

Старайтесь четко формулировать свои мысли, не примешивайте эмоции, а также переспрашивайте, правильно ли вы поняли другого человека — это поможет избежать ссор.

Во второй половине дня может ощущаться больше внутреннего напряжения и недовольства, которое не сразу удастся распознавать и правильно интерпретировать.

Согласно гороскопу на 23.08.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду;

неблагоприятно — начинать путешествие.

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