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Емоційна турбулентність іде на спад: гороскоп на 21 вересня 2023 року

20 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 вересня 2023 року попереджає про можливі перепади настрою. Емоційна турбулентність вже йде на спад, однак нам досі непросто. Шукайте підтримки у близьких, через мудрість вчителів та у вашій душі.

Пропрацьовуйте емоції не тільки через їхнє усвідомлення, а й через тіло – чудово буде знайти час для спорту чи хоча б прогулянки.

За прогнозом університету Нікіфорових, 21 вересня – хороший момент як для навчання, так і для передання знань. Якщо ви розумієте, що сфера вам цікава, але навчання застопорилося і не рухається вперед, спробуйте поділитися знаннями з іншими, щоб з’явилося місце для нових.

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Згідно з гороскопом на 21.09.2023, цього дня:

  • сприятливо до 13:03 – обрізати нігті, розпочинати подорож;
  • несприятливо після 13:03 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – стригти волосся.

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