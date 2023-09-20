Гороскоп на 21 вересня 2023 року попереджає про можливі перепади настрою. Емоційна турбулентність вже йде на спад, однак нам досі непросто. Шукайте підтримки у близьких, через мудрість вчителів та у вашій душі.
Пропрацьовуйте емоції не тільки через їхнє усвідомлення, а й через тіло – чудово буде знайти час для спорту чи хоча б прогулянки.
За прогнозом університету Нікіфорових, 21 вересня – хороший момент як для навчання, так і для передання знань. Якщо ви розумієте, що сфера вам цікава, але навчання застопорилося і не рухається вперед, спробуйте поділитися знаннями з іншими, щоб з’явилося місце для нових.
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Згідно з гороскопом на 21.09.2023, цього дня:
- сприятливо до 13:03 – обрізати нігті, розпочинати подорож;
- несприятливо після 13:03 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- несприятливо весь день – стригти волосся.
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