Гороскоп на 21 сентября 2023 года предупреждает о возможных перепадах настроения. Эмоциональная турбулентность уже идет на спад, однако нам до сих пор непросто. Ищите поддержки у близких, через мудрость учителей и в вашей душе.

Прорабатывайте эмоции не только через их осознание, но и через тело — прекрасно будет найти время для спорта или хотя бы прогулки.

По прогнозу университета Никифоровых, 21 сентября — хороший момент как для обучения, так и для передачи знаний. Если вы понимаете, что сфера вам интересна, но обучение застопорилось и не движется вперед, попробуйте поделиться знаниями с другими, чтобы появилось место для новых.

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Согласно гороскопу на 21.09.2023, в этот день:

благоприятно до 13:03 — обрезать ногти, начинать путешествие;

неблагоприятно после 13:03 — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — стричь волосы.

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