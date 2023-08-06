Що чекає на Україну на День Незалежності 2023 і які міста можуть опинитися в небезпеці, розповів таролог і учасник Битви екстрасенсів Віктор Литовський.

Розклад Таро на 24 серпня формують чотири ключові карти – Важка ноша, Колесо фортуни, Необмежений вибір, а також карта Переродження. За словами Литовського, ці карти можуть натякати на складний і переломний період, де на Україну чекають як виклики, так і можливості для змін і зростання.

– Майбутнє країни залежить від рішень і дій, які вона ухвалить у цей період. Тому важливо залишатися готовими адаптуватися до обставин і ухвалювати обдумані рішення для благополучного розвитку.

На запитання про можливі удари противника випадає комбінація карт Блазень, Зрада, Обман і Ніж у спину, що може вказувати на провокації та негативні впливи з боку РФ.

Карта Блазень може вказувати на несподівані події або ситуації, які можуть вплинути на обстановку. Карти Зрада і Обман підкреслюють важливість бути пильними та обережними у взаємодії з іншими, щоб уникнути можливих пасток і зрад.

Карта Ніж у спину також може свідчити про недружні дії та підступність з боку навколишніх. Ця комбінація карт вказує на можливість ворожих дій або проявів недоброзичливості, які можуть виникнути щодо України.

За словами Литовського, у наступні періоди на Україну чекають позитивні та успішні події. Наприклад, карта Тріумф символізує перемогу, успіх і досягнення, які можуть бути важливими моментами в розвитку країни.

Карта Успіх вказує на сприятливі обставини та можливість досягти успіху в різних сферах. Однак карта Ультиматум може означати наявність складних рішень або виборів перед Україною.

А ось Тузи пентаклів і кубків представляють практичне благополуччя та емоційну гармонію відповідно. Це може вказувати на періоди процвітання і зміцнення соціальних і душевних аспектів життя нашої країни.

Якщо говорити про конкретні міста, то в День Незалежності 2023 необхідно бути напоготові Одесі, Києву, Харкову, Дніпру, частині Запоріжжя і частині Заходу України. Карти вказують на складнощі та невизначеність, а також потенційні зміни або кризові ситуації, які потребують уваги та пристосування.

Екстрасенс Віктор Литовський упевнений, що прогноз на 24 серпня вказує на переломний момент і ухвалення непростих рішень як для України загалом, так і для кожного українця. Проте кожен із нас зможе пройти цей шлях гідно.