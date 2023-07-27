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Їх підбурюють і говорять про це: мольфар сказав, чи підуть вагнерівці на Київ із Білорусі

27 Липня 2023, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вагнер

Членів ПВК Вагнера використовують як гарматне м’ясо, каже мольфар і таролог Макс Гордєєв. Чи підуть вагнерівці на Київ із Білорусі? Навряд чи.

За словами Гордєєва, наразі у них ситуація дуже складна, оскільки вони втратили більше половини своїх людей.

– Їх залишилося не так багато. Сказати, що вони підуть – це для них самогубство однозначно. Хоча їх підбурюють, кажуть, що давайте, йдіть, їх використовують як м’ясо, – зазначив Макс.

Додає, наразі вони дуже багато говорять, але щодо наступу – навряд чи.

– Там дійсно залишилося не так багато людей, а для того, щоб напасти на нашу країну, ви ж розумієте, скільки потрібно людей, – наголосив мольфар.

Раніше Макс Гордєєв також сказав, чи розмістить НАТО свої війська в Україні. За його словами, НАТО дуже обережне у своїх намірах, і вони не хочуть втягувати себе у все це, а тому нашій країні потрібно сподіватися тільки на себе.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Білорусь Київ ПВК Вагнера
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