Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Імовірність є: мольфар сказав, чи зважаться російські окупанти підірвати ЗАЕС

2 Серпня 2023, 15:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
решатся ли российские оккупанты взорвать ЗАЭС

Уже протягом довгого часу українців хвилює запитання, чи наважаться російські окупанти підірвати ЗАЕС, адже від терористів, як показав час, можна очікувати чого завгодно. Тож на нього відповів мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, може відбутися вибух, але чи принесе він людям багато негативу – навряд чи.

– Бачу, що нині ймовірність підриву є, але може бути якийсь несуттєвий ефект цього підриву. Мені здається, що підрив усе ж таки може бути, але чи повпливає він якось на радіацію чи щось у такому форматі, думаю, що ні, – зазначив мольфар.

Раніше Макс Гордєєв також говорив, чи завдасть РФ удару по Київській дамбі. Мольфар наголосив, що питання це порушуватиметься, окупанти й далі маніпулюватимуть ним, однак він не бачить того, що це дійсно може статися.

Читайте також:
ВагнерЇх підбурюють і говорять про це: мольфар сказав, чи підуть вагнерівці на Київ із Білорусі

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
ЗАЕС
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь