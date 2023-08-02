Уже протягом довгого часу українців хвилює запитання, чи наважаться російські окупанти підірвати ЗАЕС, адже від терористів, як показав час, можна очікувати чого завгодно. Тож на нього відповів мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, може відбутися вибух, але чи принесе він людям багато негативу – навряд чи.

– Бачу, що нині ймовірність підриву є, але може бути якийсь несуттєвий ефект цього підриву. Мені здається, що підрив усе ж таки може бути, але чи повпливає він якось на радіацію чи щось у такому форматі, думаю, що ні, – зазначив мольфар.

Раніше Макс Гордєєв також говорив, чи завдасть РФ удару по Київській дамбі. Мольфар наголосив, що питання це порушуватиметься, окупанти й далі маніпулюватимуть ним, однак він не бачить того, що це дійсно може статися.