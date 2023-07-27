Імовірність появи президента РФ у Гаазі дуже низька. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, хто здасть Путіна у трибунал.

– Дуже малоймовірно, що лідер країни-агресора опиниться в Гаазі після затримання. Його бояться, і це все фарс, – запевняє Гордєєв.

Карти показали, що довгоочікуваний суд над кривавим дикататором може так і не відбутися.

Проте не виключено, що президента РФ підставлять – це буде свого роду ніж у спину, причому від близької людини.

Раніше мольфар розкрив, чи зрадить лідер Чечні Кадиров Путіна. Схоже, соратник диктатора вже це робить заради своїх інтересів. Адже сам Путін обіцяв швидку війну, але вона тепер затягнулася на понад 500 днів.