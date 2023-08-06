Что ожидает Украину на День Независимости 2023 и какие города могут оказаться в опасности, рассказал таролог и участник Битвы экстрасенсов Виктор Литовский.

Расклад Таро на 24 августа формируют четыре ключевые карты – Тяжелая ноша, Колесо фортуны, Неограниченный выбор, а также карта Перерождение. По словам Литовского, эти карты могут намекать на сложный и переломный период, где Украину ждут как вызовы, так и возможности для изменений и роста.

— Будущее страны зависит от решений и действий, которые она примет в этот период. Поэтому важно оставаться готовыми адаптироваться к обстоятельствам и принимать обдуманные решения для благополучного развития.

На вопрос о возможных ударах противника выпадает комбинация карт Шут, Предательство, Обман и Нож в спину, что может указывать на провокации и негативные воздействия со стороны РФ.

Карта Шут может указывать на неожиданные события или ситуации, которые могут повлиять на обстановку. Карты Предательство и Обман подчеркивают важность быть бдительными и осторожными во взаимодействии с другими, чтобы избежать возможных ловушек и измен.

Карта Нож в спину также может свидетельствовать о недружественных действиях и коварстве со стороны окружающих. Эта комбинация карт указывает на возможность враждебных действий или проявлений недоброжелательности, которые могут возникнуть в отношении Украины.

По словам Литовского, в последующие периоды Украину ждут позитивные и успешные события. Например, карта Триумф символизирует победу, успех и достижения, которые могут быть важными моментами в развитии страны.

Карта Успех указывает на благоприятные обстоятельства и возможность преуспеть в различных областях. Однако карта Ультиматум может означать наличие сложных решений или выборов перед Украиной.

А вот Тузы пентаклей и кубков представляют практическое благополучие и эмоциональную гармонию соответственно. Это может указывать на периоды процветания и укрепления социальных и душевных аспектов жизни нашей страны.

Если говорить о конкретных городах, то в День Независимости 2023 необходимо быть на чеку Одессе, Киеву, Харькову, Днепру, части Запорожья и части Запада Украины. Карты указывают на сложности и неопределенность, а также потенциальные изменения или кризисные ситуации, требующие внимания и приспособления.

Экстрасенс Виктор Литовский уверен, что прогноз на 24 августа указывает на переломный момент и принятие непростых решений как для Украины в целом, так и для каждого украинца. Тем не менее каждый из нас сможет пройти этот путь достойно.