Гороскоп на 8 вересня 2023 року обіцяє сприятливу енергетику дня, аби зробити щось для інших. Утім особисті починання для себе навряд чи принесуть плоди.

Намагайтеся побачити більше, дивитися на ситуацію ширше. Хай поза звичайними дратівливими дрібницями, ви зможете знайти у собі причини, чому вони вас так зачіпають. Поміркуйте, як обійти ці гострі точки, щоб вони не ранили або зцілити надто чутливі місця у серці. Використовуйте цю енергетику там, де потрібно щось закінчити, зруйнувати, розірвати.

За прогнозом університету Нікіфорових, буде багато бажань, забаганок, але й претензій до навколишніх і простору, якщо вони не здійсненні. Є ризик сварок, невдоволення, образ, а результатом можуть бути навіть сльози. Заздалегідь подумайте, що невелике ви можете зробити для себе, що вас наповнює.

Згідно з гороскопом на 08.09.2023, у цей день:

сприятливо до 15:00 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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