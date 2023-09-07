Гороскоп на 8 сентября 2023 года обещает благоприятную энергетику дня, чтобы сделать что-то для других. Впрочем, личные начинания для себя вряд ли принесут плоды.

Старайтесь увидеть больше, смотреть на ситуацию шире. Пусть вне обычных раздражающих мелочей, вы сможете найти в себе причины, почему они вас так задевают. Подумайте, как обойти эти острые точки, чтобы они не ранили или исцелить слишком чувствительные места в сердце. Используйте эту энергетику там, где нужно что-то закончить, разрушить, разорвать.

По прогнозу университета Никифоровых, будет много желаний, прихотей, но и претензий к окружающим и пространству, если они не осуществлены. Есть риск ссор, недовольства, обид, а результатом могут быть даже слезы. Заранее подумайте, что небольшое вы можете сделать для себя, что вас наполняет.

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Согласно гороскопу на 08.09.2023, в этот день:

благоприятно до 15:00 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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