Гороскоп на 9 квітня 2023 року нагадує про законний вихідний навіть за астрологічними показниками. Варто відпочивати або займатися рутиною та поточними справами, якщо у вас робочий день.

За прогнозами університету Нікіфорових, 9 квітня може бути емоційно непросто, можливі підйоми та спади настрою, а дрібниці, яким ви іншим разом не надали б значення, можуть вивести з себе.

Шукайте підтримки у друзів і близьких, можна заздалегідь запланувати зустріч чи якусь спільну активність. Подбайте про інших, виявіть емпатію і співчуття там, де це необхідно – часто допомога іншим стає ресурсом і для нас самих.

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Згідно з гороскопом на 09.04.2023, у цей день:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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