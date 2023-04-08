Гороскоп на 9 квітня 2023 року нагадує про законний вихідний навіть за астрологічними показниками. Варто відпочивати або займатися рутиною та поточними справами, якщо у вас робочий день.
За прогнозами університету Нікіфорових, 9 квітня може бути емоційно непросто, можливі підйоми та спади настрою, а дрібниці, яким ви іншим разом не надали б значення, можуть вивести з себе.
Шукайте підтримки у друзів і близьких, можна заздалегідь запланувати зустріч чи якусь спільну активність. Подбайте про інших, виявіть емпатію і співчуття там, де це необхідно – часто допомога іншим стає ресурсом і для нас самих.
Зараз дивляться
Згідно з гороскопом на 09.04.2023, у цей день:
- сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на квітень 2023
Фінансовий гороскоп на 2023 рік