Гороскоп на 9 апреля 2023 года напоминает о законном выходном даже по астрологическим показателям. Стоит отдыхать или заниматься рутиной и текущими делами, если у вас рабочий день.

По прогнозам университета Никифоровых, 9 апреля может быть эмоционально непросто, возможны подъемы и спады настроения, а мелочи, которым вы в другой раз не придали бы значения, могут вывести из себя.

Ищите поддержки у друзей и близких, можно заранее запланировать встречу или какую-то совместную активность. Позаботьтесь о других, проявите эмпатию и сочувствие там, где это необходимо — часто помощь другим становится ресурсом и для нас самих.

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Согласно гороскопу на 09.04.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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