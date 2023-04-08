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Мелочи выведут из себя: гороскоп на 9 апреля 2023 года

8 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 апреля 2023 года напоминает о законном выходном даже по астрологическим показателям. Стоит отдыхать или заниматься рутиной и текущими делами, если у вас рабочий день.

По прогнозам университета Никифоровых, 9 апреля может быть эмоционально непросто, возможны подъемы и спады настроения, а мелочи, которым вы в другой раз не придали бы значения, могут вывести из себя.

Ищите поддержки у друзей и близких, можно заранее запланировать встречу или какую-то совместную активность. Позаботьтесь о других, проявите эмпатию и сочувствие там, где это необходимо — часто помощь другим становится ресурсом и для нас самих.

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Согласно гороскопу на 09.04.2023, в этот день:

  • благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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