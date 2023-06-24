Гороскоп на 25 червня 2023 року радить дозволити собі щось розкішне та дороге. Це може бути одяг, прикраси, косметика чи поїздка на таксі замість громадського транспорту, десерт із дорогого ресторану чи щось, що ви давно хотіли, але не дозволяли собі.

За прогнозом університету Нікіфорових, події 25 червня можуть поранити, але зрештою виявитися початком зцілення для вас. Спробуйте подумки зануритися в минуле та згадати з подякою людей та події, які завдали вам болю, але, зрештою, зробили вас сильнішими.

Гарний момент для роботи над своєю впевненістю, лідерськими якостями, вірою в себе. Те, що відбувається протягом дня, може повторитися тричі, будьте уважні до того, чим ви наповнюєте свій день.

Згідно з гороскопом на 25.06.2023, у цей день:

сприятливо весь день – одягати новий одяг;

сприятливо до 21:55 – розпочинати подорож, обрізати нігті;

несприятливо після 21:55 – обрізати нігті;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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