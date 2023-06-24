Гороскоп на 25 июня 2023 года советует позволить себе что-то роскошное и дорогое. Это может быть одежда, украшения, косметика или поездка на такси вместо общественного транспорта, десерт из дорогого ресторана или что-то, что вы давно хотели, но не позволяли себе.

По прогнозу университета Никифоровых, события 25 июня могут ранить, но в конце концов оказаться началом исцеления для вас. Попробуйте мысленно окунуться в прошлое и вспомнить с благодарностью людей и события, которые причинили вам боль, но, в конце концов, сделали вас сильнее.

Хороший момент для работы над своей уверенностью, лидерскими качествами, верой в себя. То, что происходит в течение дня, может повториться трижды, будьте внимательны к тому, чем вы наполняете свой день.

Согласно гороскопу на 25.06.2023, в этот день:

благоприятно весь день — надевать новую одежду;

благоприятно до 21:55 — начинать путешествие, обрезать ногти;

неблагоприятно после 21:55 — обрезать ногти;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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