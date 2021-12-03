4 грудня відбудеться молодик, проте це не єдине явище, яке впливатиме на людей цього дня. Ще одна важлива подія – часткове сонячне затемнення. Саме їхня комбінація і визначить події дня, а також задасть вектор на два тижні вперед.

До якого знаку зодіаку ви не відносилися б, пам’ятайте, що те, що відбувається в цей період, спрямоване на ваш зростання, розширення вашої свідомості та звільнення місця для нової енергії.

Як молодик та сонячне затемнення 4 грудня вплинуть на знаки розповіла учасниця Битви екстрасенсів Марія Вандєєва. Детальніше – у матеріалі.

Овен

Рекомендації на цей день і період – знайти внутрішню мотивацію та, нарешті, завершити розпочате в сімейному житті. Поставити своєрідну точку. Можливо ви укладете офіційний шлюб або ж, нарешті, підпишете документи про розлучення – вирішувати вам. Найгірше – це залишити все у підвішеному стані.

Для тих, кого не турбують питання сім’ї: обирайте місце для відпочинку чи здобуття освіти за межами країни.

Телець

Молодий місяць пройде у сфері фінансів. Ті, хто хоч трохи доклав зусиль, отримають чудовий результат. Ви закриєте кредит чи отримаєте схвалення на нього. Підпишіть значний інвестиційний договір. Домовтесь про угоду. Отримаєте прибуток, можливо, навіть більше, ніж очікували.

При цьому зберігайте пильність, уникайте суєти і спостерігайте за тими, хто поруч із вами. Хтось захоче привласнити собі частину вашого доходу. Ваша врівноваженість дозволить вам побачити недоброзичливця.

Близнюки

Партнерство вдома і на роботі – ось основна лінія цього молодого місяця. Цього дня ви повинні змістити фокус на себе. Бути ініціативними, впевненими, переконливими. Наразі час виконання ваших бажань. Але їхня реалізації залежить від того, наскільки ви зможете порозумітися з тими, хто поруч.

Колаборація, компроміс, домовленості – це ваші помічники! Вміти відстояти свою думку, при цьому не розтоптати партнера – можливо.

Рак

Щоб отримати бажане нове, настав час звільнити себе від старого. Ваша фізична форма та здоров’я будуть на першому місці в цей період. Гарний момент позбавитися шкідливої ​​звички, налагодити режим сну, підібрати нові продукти в раціон і викинути ці не корисні солодощі. Сміливо купуйте абонемент у басейн чи зал – ваше тіло вам подякує.

Для тих, хто впорався – бонус! Можете довіритися інтуїції та завести домашнього улюбленця.

Лев

Молодий місяць дає вам точку зростання в таких напрямках, як діти чи творчість. Розвиток, навчання, школи, нові курси, виставки, зустрічі однодумців, пошук і зміна хобі, рукоділля, імпровізація – все це як клубок різнокольорових ниток огортає ваше життя.

Слухайте себе, що вас надихає? Відповідь на це може допомогти не тільки реалізувати себе, але й знайти нове кохання для тих, хто мріяв про це.

Діва

Перед вами відкриваються нові горизонти: зміна житла, місця проживання, продаж та купівля нерухомості, завершення будівництва чи ремонту. Прислухайтеся до порад професіоналів.

Можливі зміни у складі сім’ї, як у плюс, так і мінус. А ще якщо ви давно думаєте змінити ім’я чи прізвище, то зараз саме час.

Терези

Вам, щоб досягти нових вершин, доведеться імпровізувати та виявляти сміливість. Розважати чи виставити за двері родичів, котрі приїхали раптово? Відповісти кривднику чи промовчати? Піти на іспит без підготовки чи перенести на рік? Попросити підвищення та збільшення до зарплати? Молодий місяць каже, що успіх може бути після несподіваних дій.

Обережними потрібно бути лише у медіапросторі. Надсилаючи фото чи відео, перевіряйте адресата двічі.

Скорпіон

Ваше джерело енергії, як не дивно, це ізоляція та деяка самота. Важливо зберегти контакти з людьми, які вам по-справжньому цінні.

Ви можете знайти ще один спосіб отримати дохід чи збільшити існуючий прибуток, якщо до останнього будете тримати ваші плани в секреті.

Окрім роботи, займіться будь-яким видом діяльності, у якому задіяний голос. Караоке, ораторські курси, запис вебінарів тощо. Молодий місяць благоволіє вам у цій сфері, підвищує вашу самооцінку.

Стрілець

Молодий місяць і затемнення у вашому знаку, тобто – впливає на вас найбільше. Це означає, що тотальне завершення чекає на багато подій та процесів. Пам’ятайте про те, що фінішна стрічка – це лише лінія підбиття підсумків на одному з етапів. Попереду нові відкриття.

Важливо в цей період сконцентруватися та приділити увагу вашій зовнішності, іміджу, стилю. Підтримайте себе приємними процедурами: спа, масаж, косметолог. Виявляйте любов та турботу до себе. Приймайте компліменти з вдячністю. І просіть допомоги, якщо відчуваєте, що це потрібно.

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Козеріг

Цей молодик дасть поштовх зазирнути всередину себе. Ви зможете розглянути і приємні, і непривабливі сторони. Дайте собі час на самопізнання, але не перетворюйте це на самокопання. Занурення у свій світ у результаті має звільняти простір, а не захаращувати його. Подумайте – як грамотно використати те, що ви виявите. Увімкніть забуту навичку у повсякденне життя.

Обирайте відокремлений відпочинок, можна навіть на острові. Будьте обережні: таємні стосунки можуть стати очевидними.

Водолій

Час очищення та звільнення у колі друзів. Молодий місяць допоможе розібратися хто свій, хто чужий. Швидше за все, з деякими людьми доведеться попрощатися, причому назавжди. Події останніх двох тижнів дадуть вам підказки про те, як правильно зробити вибір, які факти правдиві, а де ви дивилися на світ у рожевих окулярах.

У той же час, будьте готові завести нові знайомства. Будьте уважні під час роботи в інтернеті, стежте за паролями, купуйте тільки в перевірених місцях.

Риби

Момент підйому для вас. Саме представники вашого знака можуть здобути найбільшу популярність, статус та кар’єрне зростання. Отримати диплом, визнання буде легшим, ніж зазвичай.

Нові висоти додадуть впевненості. Пам’ятайте тільки про те, що з набуттям нових повноважень обов’язки теж додаються. Розглядатимуть вас теж уважніше.

Важливо зрозуміти від чого ви готові відмовитись, заради підйому. З важким рюкзаком на пік піднятися не вдасться.