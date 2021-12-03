Докладний гороскоп на тиждень з 6 до 12 грудня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Тиждень після сонячного затемнення не найпростіший. Серед тижня сходиться напружений аспект, який провокує конфлікти на підставі зависоких амбіцій, нерозуміння потреб іншої людини. Не поспішайте зараз ініціювати суперечки, важливо зібрати максимум інформації, перш ніж пред’являти будь-які звинувачення. Ба більше, ситуація з інформацією досить сумна, тому що ми занурені у величезний потік брехні. А під кінець тижня, 11 грудня, посилюються переживання щодо взаємин з іншими людьми. Можливі спалахи ревнощів, конфлікти на підставі почуття власності.

Проте вихідні будуть кращими. Вони будуть розслабленішими, напруження будніх днів спаде. Є можливість об’єктивно оцінити отриману протягом тижня інформацію і зробити правильні висновки.

Гороскоп для Овнів

Тиждень буде досить конфліктним. У вас можуть виникнути розбіжності з фінансових питань. Також можуть бути непорозуміння у спілкуванні з колегами, друзями, однодумцями. Важливо звернути увагу на те, яка репутація у вас складається зараз. Якщо вона склалася позитивно, ви можете нею користуватися. Водочас є ризик зіпсувати репутацію, тому слідкуйте за тим, що ви кажете і заради чого вступаєте у конфлікт.

Гороскоп для Тельців

Вас може дратувати партнер, викликати на складні розмови. Його амбіції можуть суперечити вашим цілям. Зверніть увагу на те, де можна знайти свій ресурс, тому що ви зараз відновлюєтеся. Це можуть бути подорожі, отримання нових знань, досвіду. Під кінець тижня може прийти якесь важливе усвідомлення. Зверніть увагу на свої сни, вони можуть містити підказки. У фінансовому плані будьте обережними, зараз не варто робити великі покупки та вкладення.

Гороскоп для Близнюків

Початок тижня може бути досить сумбурним, тому що ви надто багато уваги приділяєте своїм партнерам і загалом думці інших людей. Будьте обережними, фільтруйте інформацію, яка надходить до вас протягом тижня. На вихідних є шанс владнати всі проблеми, зокрема, вирішити питання з партнерами. Зверніть увагу на своє здоров’я, тому що зараз високий ризик гострих запалень.

Гороскоп для Раків

У вас досить стабільний тиждень, попри загальну сумбурність. Ви можете зараз домовлятися з партнерами. Також можуть бути важливі знайомства цього тижня. На роботі загалом не повинно бути якихось труднощів. Постарайтеся не звертати уваги на плітки, будь-яку дивну інформацію щодо ваших колег та інших людей. Ви можете неправильно її тлумачити. Для великих придбань цей тиждень не підходить.

Гороскоп для Левів

Основне напруження пов’язане з партнерськими стосунками та встановленням миру в сім’ї. Проте є можливість все це утримати, якщо ви виконуватимете свої зобов’язання. Зараз саме час розрахуватися з боргами і зобов’язаннями. Наприкінці тижня до вас надходитимуть пропозиції, які будуть видаватися вам дуже привабливими, або з’являтимуться нереалістичні ідеї. Іноді такий ідеалізм необхідний, але постарайтеся не покладатися на ці ідеї та практично дивитися на життя.

Гороскоп для Дів

Для Дів це досить складний час, бо занадто багато інформації, новин, які варто перевіряти. Ви можете ненавмисно ухвалити неправильне рішення щодо інших людей, зокрема це стосується сім’ї та близьких. Також це не найкращий час для поїздок, особливо ділових. Але якщо ви їдете відпочивати, то це добре. Загалом, цього тижня варто більше часу приділити саме відпочинку, оскільки робота забирає багато сил.

Гороскоп для Терезів

Практично весь тиждень не дуже підходить для того, щоб ухвалювати великі фінансові рішення. Хоча це, можливо, доведеться робити. У цьому випадку намагайтеся враховувати інтереси інших людей. Також можуть виникнути ситуації, коли ваші партнери чи колеги виявляють надто великий інтерес до ваших фінансів. Тут важливо утримувати межі й не дозволяти розпоряджатися тим, що належить вам. Водночас ви можете покластися на свою сім’ю та близьких людей, у цьому можна шукати натхнення.

Гороскоп для Скорпіонів

Зараз ви можете відчувати свою силу на повну, і нею ж знести людей, які вам близькі. Зверніть увагу на сімейні стосунки. Можливо, протягом тижня вам доведеться відстоювати свої амбітні цілі. Ви можете розраховувати на деяку підтримку радників, консультантів. Також у вас вийде багато про що домовитися без того, щоб розмахувати кулаками і доводити свою правоту через силу. Зверніть увагу на дітей, те, що їм необхідно. Чим більше часу ви з ними проведете, тим менше проблем може виникнути.

Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців тиждень складний, можуть зірватись поїздки, домовленості. Ви можете бути розповсюджувачем дезінформації, тому перевіряйте всі відомості. З позитивного – ви можете отримати якийсь додатковий прибуток. Загалом, ваше фінансове становище покращується, вкладення та витрати будуть виправданими. Під кінець тижня ви зможете знайти підтримку з боку своїх партнерів, переукласти деякі договори. П’ятниця, субота та неділя – це буде більш стабільний та приємний час.

Гороскоп для Козерогів

Ви зараз можете бути дуже ефективними у вирішенні різних завдань як на роботі, так і в особистих стосунках. Втім, краще зайнятися вирішенням короткострокових питань. Якщо ви плануєте щось із тривалою перспективою, то уважно вивчайте тенденції у суспільстві. Протягом усього грудня ситуації у суспільстві значно впливатимуть на ваші особисті плани. Особливо це стосується фінансових питань. Також через фінанси може статися якийсь конфлікт із друзями, колегами. Постарайтеся не позичати і не створювати двоїстих ситуацій цього тижня.

Гороскоп для Водоліїв

У вас цього тижня дуже ймовірна конфліктна ситуація з керівництвом чи з тими людьми, які сумніваються у вашому авторитеті. Доводиться показувати, хто ви є та на що можете претендувати. Ви можете покластися на підтримку друзів, але обережніше з тими людьми, яких ви погано знаєте, оскільки вони можуть поширювати брехливу інформацію. У фінансовому плані не варто захоплюватися покупками. Тиждень загалом напружений, тому зверніть увагу на своє здоров’я, спосіб життя, тому що вам потрібно у всіх важких ситуаціях зберегти власний ресурс.

Гороскоп для Риб

У Риб напруження наростатиме до середи, а на вихідних воно спаде. Можливі конфлікти. Найбільш складні ситуації можуть виникати з людьми здалека, або з тими, кого ви нечасто бачите. Можливі великі витрати цього тижня, яким важко запобігти. На роботі також метушня та дезінформація. Однак під кінець тижня все більш-менш вирівняється, вам вдасться порозумітися з потрібними людьми. Спертися зараз можна на своїх друзів, а також на тих, кому ви завжди довіряли.