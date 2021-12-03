4 декабря состоится новолуние, однако это не единственное явление, которое будет влиять на людей в этот день. Еще одно важное событие — частичное солнечное затмение. Именно их комбинация и определит события дня, а также задаст вектор на две недели вперед.

К какому знаку зодиака вы бы не относились, помните, что происходящее в этот период направленно на ваш рост, расширение вашего сознания и освобождение места для новой энергии.

Как новолуние и солнечное затмение 4 декабря повлияют на знаки рассказала участница Битвы экстрасенсов Мария Вандеева. Детальнее — в материале.

Овен

Рекомендации на этот день и период — найти внутреннюю мотивацию и, наконец, завершить начатое в семейной жизни. Поставить своеобразную точку. Заключите ли вы официальный брак или же, наконец, подпишите документы о разводе — решать вам. Самое худшее — это оставить все в подвешенном состоянии.

Для тех, кого не беспокоят вопросы семьи: выбирайте место для отдыха или получения образования за пределами страны.

Телец

Новолуние пройдет в сфере финансов. Те, кто хоть немного приложил усилия, получат отличный результат. Вы закроете кредит или получите одобрение на него. Подпишите крупный инвестиционный договор. Договоритесь о сделке. Получите прибыль, возможно, даже больше, чем ожидали.

При этом сохраняйте бдительность, избегайте суеты и наблюдайте за теми, кто рядом с вами. Кто-то захочет присвоить себе часть вашего дохода. Ваша уравновешенность позволит вам увидеть недоброжелателя.

Близнецы

Партнерство дома и на работе — вот основная линия этого новолуния. В этот день вы должны сместить фокус на себя. Быть инициативными, уверенными, убедительными. Сейчас время исполнения ваших желаний. Но их реализации зависит от того, на сколько вы сможете найти общий язык с теми, кто рядом.

Коллаборация, компромисс, договоренности — это ваши помощники! Уметь отстоять свое мнение, при этом не растоптать партнера — возможно.

Рак

Чтобы получить желаемое новое, пора освободить себя от старого. Ваша физическая форма и здоровье будут на первом месте в этот период. Хороший момент избавиться от вредной привычки, наладить режим сна, подобрать новые продукты в рацион и выбросить эти не полезные сладости, наконец. Смело покупайте абонемент в бассейн или зал — ваше тело скажет вам спасибо.

Для тех, кто справился — бонус! Можете довериться интуиции и завести домашнего питомца.

Лев

Новолуние дает вам точку роста в таких направлениях, как дети или творчество. Развитие, учеба, школы, новые курсы, выставки, встречи единомышленников, поиск и смена хобби, рукоделие, импровизация — все это как клубок разноцветных ниток окутывает вашу жизнь.

Прислушайтесь к себе, что вас вдохновляет? Ответ на этот может помочь не только реализовать себя, но и найти новую любовь, для тех, кто мечтал об этом.

Дева

Перед вами открываются новые горизонты: смена жилья, места жительства, продажа и покупка недвижимости, завершение строительства или ремонта. Прислушайтесь к советам профессионалов.

Возможны изменения в составе семьи, как в плюс, так и в минус. А еще, если вы давно думаете сменить имя или фамилию, то сейчас самое время.

Весы

Вам, чтобы достичь новых вершин, придется импровизировать и проявлять смелость. Развлекать или выставить за дверь родственников, которые приехали внезапно? Ответить обидчику или промолчать? Пойти на экзамен без подготовки или перенести на год? Попросить повышение и прибавку к зарплате? Новолуние говорит, что успех может быть после неожиданных действий.

Аккуратными нужно быть лишь в медиапространстве. Отправляя фото или видео, проверяйте адресата дважды.

Скорпион

Ваш источник энергии, как ни странно, это изоляция и некоторое одиночество. Важно сохранить при этом контакты с людьми, которые вам по-настоящему дороги.

Вы можете найти еще один способ получить доход или увеличить существующую прибыль, если будете до последнего держать ваши планы в секрете.

Кроме работы, займитесь любым видом деятельности, в котором задействован голос. Караоке, ораторские курсы, запись вебинаров и так далее. Новолуние благоволит вам в этой сфере, повышает вашу самооценку.

Стрелец

Новолуние и затмение в вашем знаке, то есть — влияет на вас больше всего. Это значит, что тотальное завершение ждет многие события и процессы. Помните о том, что финишная лента — это всего лишь линия подведения итогов на одном из этапов. Впереди новые открытия.

Важно в этот период сконцентрироваться и уделить внимание вашей внешности, имиджу, стилю. Поддержите себя приятными процедурами: спа, массаж, косметолог. Проявляйте любовь и заботу к себе. Принимайте комплименты с благодарностью. И просите помощь, если чувствуете, что это необходимо.

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Козерог

Это новолуние даст толчок заглянуть внутрь себя. Вы сможете рассмотреть и приятные, и неприглядные стороны. Дайте себе время на самопознание, но не превращайте это в самокопание. Погружение в свой мир в итоге должно освобождать пространство, а не захламлять его. Подумайте о том, как грамотно использовать то, что вы обнаружите. Включите забытый навык в повседневную жизнь.

Выбирайте уединенный отдых, можно даже на острове. Будьте осторожны: тайные отношения могут стать явными.

Водолей

Время очищения и освобождения в кругу друзей. Новолуние поможет разобраться кто свой, кто чужой. Скорее всего с некоторыми людьми придется попрощаться, причем навсегда. События последних двух недель дадут вам подсказки о том, как правильно сделать выбор, какие факты правдивы, а где вы смотрели на мир в розовых очках.

В то же время будьте готовы завести новые знакомства. Будьте внимательны при работе в интернете, следите за паролями, совершайте покупки только в проверенных местах.

Рыбы

Момент подъема для вас. Именно представители вашего знака могут получить наибольшую популярность, статус и карьерный рост. Получить диплом, признание будет легче, чем обычно.

Новые высоты придадут уверенности. Помните только о том, что с обретением новых полномочий, обязанности тоже прибавится. Рассматривать вас будут тоже более пристально.

Важно понять от чего вы готовы отказаться, ради подъема. С тяжелым рюкзаком на пик взобраться не удастся.