Астрологи стверджують, що розташування небесних тіл у момент народження людини багато в чому визначає її характер, сильні та слабкі сторони, схильність до конфліктів або, навпаки, бажання обійтися без них.

Впливає знак зодіаку і на ставлення до світу – насторожене, чи, навпаки, доброзичливе. Учасниця Битви екстрасенсів на СТБ, ясновидиця Жаля Алекперова назвала топ-3 найдобріших знаків зодіаку – далі в матеріалі.

Найдобрішим і найбільш чуйним зодіакальним знаком є ​​Терези. У людей, народжених під цим сузір’ям, загострене почуття справедливості.

Ситуації, в яких кривдять інших людей чи, наприклад, обмежують чужі інтереси, Терези переносять дуже болісно. А тому всіляко намагаються згладити подібні ситуації та завжди відстоюють того, хто є жертвою.

Представники цього знаку ніколи не залишаються байдужими до бід та труднощів оточення – завжди приходять на допомогу. Нерідко навіть на шкоду собі.

Друге місце в рейтингу найдобріших знаків зодіаку посідають Тельці. За своєю природою вони прямолінійні і за словом у кишеню не полізуть. Але в цьому і виражається їхня доброта.

Вони не сприймають принцип брехні задля спасіння і завжди говорять правду. Також представники знаку легко поділяться останнім, щоб виручити з біди близьку людину. Якщо ви шукаєте надійного та чуйного друга – такого можна знайти серед Тельців.

Третє місце дістається Близнюкам. Вони неймовірно милосердні та співчутливі. Завжди з розумінням ставляться до промахів та помилок людей навколо.

Крім того, Близнюки – надзвичайно дбайливі стосовно своїх близьких, уважні до дрібниць і дуже тонко зчитують настрій співрозмовника. Вони бояться поранити словом, тому завжди ставлять себе на місце співрозмовника. Намагаються ставитись до людей так, як хотіли б, щоб ставилися до них.

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