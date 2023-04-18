Гороскоп на 19 квітня 2023 року попереджає: зберігати спокій, а тим паче рівновагу та позитивний настрій буде напрочуд складно.

Майже весь день перебуває під впливом енергій слабкого місяця – це означає, що місячної енергії мало, ми не отримуємо підтримки, наша ментальна сфера страждає.

Ресурсом у цей час може бути благодійність, допомога іншим, турбота про когось. Це також потужний час для родових практик, для поминання предків.

Уже 20 квітня відбудеться сонячне затемнення. Університет Нікіфорових радить не дивитися на затемнення – це не та енергетика, яку варто додавати у своє життя. Постарайтеся не виходити на вулицю у пік затемнення – зробіть це раніше або пізніше.

Згідно з гороскопом на 19.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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