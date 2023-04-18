Гороскоп на 19 апреля 2023 года предупреждает: сохранять спокойствие, а тем более равновесие и позитивный настрой будет крайне сложно.
Почти весь день находится под влиянием энергий слабой луны — это означает, что лунной энергии мало, мы не получаем поддержки, наша ментальная сфера страдает.
Ресурсом в это время может быть благотворительность, помощь другим, забота о ком-то. Это также мощное время для родовых практик, для поминовения предков.
Уже 20 апреля произойдет солнечное затмение. Университет Никифоровых советует не смотреть на затмение — это не та энергетика, которую стоит добавлять в свою жизнь. Постарайтесь не выходить на улицу в пик затмения — сделайте это раньше или позже.
Согласно гороскопу на 19.04.2023, в этот день:
- благоприятно — благотворительность;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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