Гороскоп на 19 апреля 2023 года предупреждает: сохранять спокойствие, а тем более равновесие и позитивный настрой будет крайне сложно.

Почти весь день находится под влиянием энергий слабой луны — это означает, что лунной энергии мало, мы не получаем поддержки, наша ментальная сфера страдает.

Ресурсом в это время может быть благотворительность, помощь другим, забота о ком-то. Это также мощное время для родовых практик, для поминовения предков.

Уже 20 апреля произойдет солнечное затмение. Университет Никифоровых советует не смотреть на затмение — это не та энергетика, которую стоит добавлять в свою жизнь. Постарайтесь не выходить на улицу в пик затмения — сделайте это раньше или позже.

Согласно гороскопу на 19.04.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год