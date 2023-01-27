Гороскоп на 28 січня 2023 року попереджає, що нові починання не даватимуться так легко, як ті, що були реалізовані вчора.
За прогнозом університету Нікіфорових, у період до 15:34 краще виключити все справді важливе. Лікування ще можна розпочинати до 15:34, але краще використовувати перевірені препарати та засоби, а не експериментувати з новими.
У відпочинок додайте сьогодні фізичну активність, рух: спорт, прогулянка, активні ігри з дітьми, подорожі, навіть нехай і невеликі, в межах вашого міста. Але підійде і банальне хатнє прибирання, наведення чистоти у якості аеробного навантаження.
Після 15:34 гарний час для побачень і романтичних зустрічей, але пристрастей та бажань буде багато – будьте до цього готові.
Згідно з гороскопом на 28.01.2023, у цей день:
- можна до 15:34 – стригти волосся, розпочинати лікування та подорож;
- несприятливо після 15:34 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- несприятливо весь день – обрізати нігті.
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