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Додайте активності у відпочинок: гороскоп на 28 січня 2023 року

27 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 січня 2023 року попереджає, що нові починання не даватимуться так легко, як ті, що були реалізовані вчора.

За прогнозом університету Нікіфорових, у період до 15:34 краще виключити все справді важливе. Лікування ще можна розпочинати до 15:34, але краще використовувати перевірені препарати та засоби, а не експериментувати з новими.

У відпочинок додайте сьогодні фізичну активність, рух: спорт, прогулянка, активні ігри з дітьми, подорожі, навіть нехай і невеликі, в межах вашого міста. Але підійде і банальне хатнє прибирання, наведення чистоти у якості аеробного навантаження.

Після 15:34 гарний час для побачень і романтичних зустрічей, але пристрастей та бажань буде багато – будьте до цього готові.

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Згідно з гороскопом на 28.01.2023, у цей день:

  • можна до 15:34 – стригти волосся, розпочинати лікування та подорож;
  • несприятливо після 15:34 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

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