Гороскоп на 28 січня 2023 року попереджає, що нові починання не даватимуться так легко, як ті, що були реалізовані вчора.

За прогнозом університету Нікіфорових, у період до 15:34 краще виключити все справді важливе. Лікування ще можна розпочинати до 15:34, але краще використовувати перевірені препарати та засоби, а не експериментувати з новими.

У відпочинок додайте сьогодні фізичну активність, рух: спорт, прогулянка, активні ігри з дітьми, подорожі, навіть нехай і невеликі, в межах вашого міста. Але підійде і банальне хатнє прибирання, наведення чистоти у якості аеробного навантаження.

Після 15:34 гарний час для побачень і романтичних зустрічей, але пристрастей та бажань буде багато – будьте до цього готові.

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Згідно з гороскопом на 28.01.2023, у цей день:

можна до 15:34 – стригти волосся, розпочинати лікування та подорож;

несприятливо після 15:34 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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