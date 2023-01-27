Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрологія

Добавьте активности в отдых: гороскоп на 28 января 2023 года

27 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 января 2023 года предупреждает, что новые начинания не будут даваться так легко, как реализованные вчера.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, в период до 15:34 лучше исключить все действительно важное. Лечение можно начинать до 15:34, но лучше использовать проверенные препараты и средства, а не экспериментировать с новыми.

В отдых добавьте сегодня физическую активность, движение: спорт, прогулка, активные игры с детьми, путешествия, пусть даже небольшие, в пределах вашего города. Но подойдет и банальная домашняя уборка, наведение чистоты в качестве аэробной нагрузки.

После 15:34 хорошее время для свиданий и романтических встреч, но страсти и желаний будет много – будьте готовы к этому.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 28.01.2023, в этот день:

  • можно до 15:34 – стричь волосы, начинать лечение и путешествие;
  • неблагоприятно после 15:34 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день – обрезать ногти.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь