Гороскоп на 28 января 2023 года предупреждает, что новые начинания не будут даваться так легко, как реализованные вчера.
Согласно прогнозу университета Никифоровых, в период до 15:34 лучше исключить все действительно важное. Лечение можно начинать до 15:34, но лучше использовать проверенные препараты и средства, а не экспериментировать с новыми.
В отдых добавьте сегодня физическую активность, движение: спорт, прогулка, активные игры с детьми, путешествия, пусть даже небольшие, в пределах вашего города. Но подойдет и банальная домашняя уборка, наведение чистоты в качестве аэробной нагрузки.
После 15:34 хорошее время для свиданий и романтических встреч, но страсти и желаний будет много – будьте готовы к этому.
Согласно гороскопу на 28.01.2023, в этот день:
- можно до 15:34 – стричь волосы, начинать лечение и путешествие;
- неблагоприятно после 15:34 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно весь день – обрезать ногти.
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