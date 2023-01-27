Гороскоп на 28 января 2023 года предупреждает, что новые начинания не будут даваться так легко, как реализованные вчера.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, в период до 15:34 лучше исключить все действительно важное. Лечение можно начинать до 15:34, но лучше использовать проверенные препараты и средства, а не экспериментировать с новыми.

В отдых добавьте сегодня физическую активность, движение: спорт, прогулка, активные игры с детьми, путешествия, пусть даже небольшие, в пределах вашего города. Но подойдет и банальная домашняя уборка, наведение чистоты в качестве аэробной нагрузки.

После 15:34 хорошее время для свиданий и романтических встреч, но страсти и желаний будет много – будьте готовы к этому.

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