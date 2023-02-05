Гороскоп на 6 лютого 2023 року попереджає про інтенсивну та досить непросту енергетику дня. Вона хороша для різких дій, вкладених у подолання поточних проблем і негараздів. Якщо у першій половині дня це добре робити власноруч, то у другій варто діяти спільно, надихаючи інших.

За прогнозом університету Нікіфорових, це чудовий момент, щоб взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, розуміючи, що зараз ми проживаємо саме ті уроки, які нам необхідні.

Це не означає опустити руки, це означає прийняти реальність і почати діяти за новим планом, виходячи з того, що маємо, а не з того, чого хотілося.

Із 11:32 знову настає сприятливий час для родових практик, тут вже доцільно працювати з обома гілками Роду – чоловічою і жіночою. Якщо навіть ви просто згадаєте своїх предків, розповісте про них, це вже буде чудово.

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Згідно з гороскопом на 06.02.2023, у цей день:

сприятливо до 11:32 – розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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