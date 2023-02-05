Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрологія

Действуйте по новому плану: гороскоп на 6 февраля 2023 года

5 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 февраля 2023 года предупреждает об интенсивной и довольно непростой энергетике дня. Она хороша для резких действий, направленных на преодоление текущих проблем и проблем. Если в первой половине дня это хорошо делать самому, то во второй следует действовать сообща, вдохновляя других.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, это прекрасный момент, чтобы взять на себя ответственность за происходящее, понимая, что сейчас мы проживаем именно те уроки, которые нам необходимы.

Это не значит опустить руки, это значит принять реальность и начать действовать по новому плану, исходя из того, что имеем, а не того, чего хотелось.

С 11:32 снова наступает благоприятное время для родовых практик, здесь уже целесообразно работать с обеими ветвями Рода – мужской и женской. Если даже вы просто вспомните своих предков, расскажете о них, это уже будет здорово.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 06.02.2023, в этот день:

  • благоприятно до 11:32 – начинать лечение;
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь