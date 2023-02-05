Гороскоп на 6 февраля 2023 года предупреждает об интенсивной и довольно непростой энергетике дня. Она хороша для резких действий, направленных на преодоление текущих проблем и проблем. Если в первой половине дня это хорошо делать самому, то во второй следует действовать сообща, вдохновляя других.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, это прекрасный момент, чтобы взять на себя ответственность за происходящее, понимая, что сейчас мы проживаем именно те уроки, которые нам необходимы.

Это не значит опустить руки, это значит принять реальность и начать действовать по новому плану, исходя из того, что имеем, а не того, чего хотелось.

С 11:32 снова наступает благоприятное время для родовых практик, здесь уже целесообразно работать с обеими ветвями Рода – мужской и женской. Если даже вы просто вспомните своих предков, расскажете о них, это уже будет здорово.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.