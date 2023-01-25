Гороскоп на 26 січня 2023 року радить користуватися енергетикою дня, яка підтримує нас у закладанні фундаменту важливих справ і починань.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 січня – чудовий день для значущого та нового, особливо в особистій та професійній сферах.

Вважається, що в цей день у світ прийшла Сарасваті – богиня знань і витончених мистецтв. В Індії цей день відзначають як перший день весни – час пробудження та оновлення природи. Справжні знання – це завжди пробудження та оновлення, це вказує на зв’язок між святом і початком сезону.

Зараз дивляться 26 січня сприятливо читати мантри Сарасваті та просити її благословення, щоб набути справжніх знань, мудрості, повністю реалізувати закладений у нас потенціал. Згідно з гороскопом на 26.01.2023, у цей день: сприятливо весь день – обрізати нігті;

сприятливо з 15:25 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – стригти волосся. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023 Фінансовий гороскоп на 2023 рік Любовний гороскоп на 2023 рік

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