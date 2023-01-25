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День для значущого та нового: гороскоп на 26 січня 2023 року

25 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 січня 2023 року радить користуватися енергетикою дня, яка підтримує нас у закладанні фундаменту важливих справ і починань.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 січня – чудовий день для значущого та нового, особливо в особистій та професійній сферах.

Вважається, що в цей день у світ прийшла Сарасваті – богиня знань і витончених мистецтв. В Індії цей день відзначають як перший день весни – час пробудження та оновлення природи. Справжні знання – це завжди пробудження та оновлення, це вказує на зв’язок між святом і початком сезону.

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26 січня сприятливо читати мантри Сарасваті та просити її благословення, щоб набути справжніх знань, мудрості, повністю реалізувати закладений у нас потенціал.

Згідно з гороскопом на 26.01.2023, у цей день:

  • сприятливо весь день – обрізати нігті;
  • сприятливо з 15:25 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо – стригти волосся.

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