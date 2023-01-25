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День для значимого и нового: гороскоп на 26 января 2023 года

25 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 января 2023 года советует пользоваться энергетикой дня, которая поддерживает нас в закладке фундамента важных дел и начинаний.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 26 января — прекрасный день для значимого и нового, особенно в личной и профессиональной сфере.

Считается, что в этот день в мир пришла Сарасвати – богиня знаний и изящных искусств. В Индии этот день отмечается как первый день весны – время пробуждения и обновления природы. Настоящие знания – это всегда пробуждение и обновление, что указывает на связь между праздником и началом сезона.

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26 января благоприятно читать мантры Сарасвати и просить ее благословения, чтобы приобрести подлинные знания, мудрость, полностью реализовать заложенный в нас потенциал.

Согласно гороскопу на 26.01.2023, в этот день:

  • благоприятно весь день – обрезать ногти;
  • благоприятно с 15:25 – одевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно – стричь волосы.

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