Гороскоп на 26 января 2023 года советует пользоваться энергетикой дня, которая поддерживает нас в закладке фундамента важных дел и начинаний.
Согласно прогнозу университета Никифоровых, 26 января — прекрасный день для значимого и нового, особенно в личной и профессиональной сфере.
Считается, что в этот день в мир пришла Сарасвати – богиня знаний и изящных искусств. В Индии этот день отмечается как первый день весны – время пробуждения и обновления природы. Настоящие знания – это всегда пробуждение и обновление, что указывает на связь между праздником и началом сезона.
26 января благоприятно читать мантры Сарасвати и просить ее благословения, чтобы приобрести подлинные знания, мудрость, полностью реализовать заложенный в нас потенциал.
Согласно гороскопу на 26.01.2023, в этот день:
- благоприятно весь день – обрезать ногти;
- благоприятно с 15:25 – одевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно – стричь волосы.
Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023
Финансовый гороскоп на 2023 год