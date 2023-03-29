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День для медитацій і дій: гороскоп на 30 березня 2023 року

29 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 30 березня 2023 року радить присвятити день звичайному і буденному, а також продовжити розпочаті раніше справи та проєкти.

Після 21:00 настає дуже гарний час – якщо ви зможете використати його для важливого, то дійте!

За прогнозом університету Нікіфорових, 30 березня – це чудовий день для духовної практики. Знайдіть час для медитацій, практик саморозвитку, відвідування релігійних установ, місць сили, рефлексії.

Згідно з гороскопом на 30.03.2023, у цей день:

Зараз дивляться
  • можна до 21:00 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • сприятливо після 21:00 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – давати та брати гроші в борг.

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