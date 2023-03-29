Гороскоп на 30 марта 2023 года советует посвятить день обычному и будничному, а также продолжить начатые ранее дела и проекты.

После 21:00 наступает очень хорошее время — если вы сможете использовать его для важного, то действуйте!

По прогнозу университета Никифоровых, 30 марта — это отличный день для духовной практики. Найдите время для медитаций, практик саморазвития, посещения религиозных учреждений, мест силы, рефлексии.

Согласно гороскопу на 30.03.2023, в этот день:

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можно до 21:00 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 21:00 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — давать и брать деньги в долг.

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