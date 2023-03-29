Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрологія

День для медитаций и действий: гороскоп на 30 марта 2023 года

29 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 30 марта 2023 года советует посвятить день обычному и будничному, а также продолжить начатые ранее дела и проекты.

После 21:00 наступает очень хорошее время — если вы сможете использовать его для важного, то действуйте!

По прогнозу университета Никифоровых, 30 марта — это отличный день для духовной практики. Найдите время для медитаций, практик саморазвития, посещения религиозных учреждений, мест силы, рефлексии.

Согласно гороскопу на 30.03.2023, в этот день:

Сейчас смотрят
  • можно до 21:00 — отдавать долги, начинать лечение;
  • благоприятно после 21:00 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день — давать и брать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь