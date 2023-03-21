Гороскоп на 22 березня 2023 року попереджає про більшу кількість непорозумінь, ніж зазвичай, особливо до 12 години.
Намагайтеся чітко формулювати свої думки, озвучуйте те, що вас не влаштовує – дуже важко здогадатися, що відбувається в голові іншої людини.
За прогнозом університету Нікіфорових, 22 березня – не найкращий день для важливих розмов, переговорів, підписання угод, купівлі гаджетів і земельних ділянок, а також значущих фінансових операцій.
Але в цей день вам можуть приходити цікаві інсайти, осяяти нові ідеї – запам’ятовуйте, записуйте їх. Вони можуть стати у пригоді в майбутньому.
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Згідно з гороскопом на 22.03.2023, у цей день сприятливо після 12:00:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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