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Чітко формулюйте думки: гороскоп на 22 березня 2023 року

21 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 березня 2023 року попереджає про більшу кількість непорозумінь, ніж зазвичай, особливо до 12 години.

Намагайтеся чітко формулювати свої думки, озвучуйте те, що вас не влаштовує – дуже важко здогадатися, що відбувається в голові іншої людини.

За прогнозом університету Нікіфорових, 22 березня не найкращий день для важливих розмов, переговорів, підписання угод, купівлі гаджетів і земельних ділянок, а також значущих фінансових операцій.

Але в цей день вам можуть приходити цікаві інсайти, осяяти нові ідеї – запам’ятовуйте, записуйте їх. Вони можуть стати у пригоді в майбутньому.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 22.03.2023, у цей день сприятливо після 12:00:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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