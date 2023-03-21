Гороскоп на 22 марта 2023 года предупреждает о большем количестве недоразумений, чем обычно, особенно до 12 часов.

Старайтесь четко формулировать свои мысли, озвучивайте то, что вас не устраивает — очень трудно догадаться, что происходит в голове другого человека.

По прогнозу университета Никифоровых, 22 марта — не лучший день для важных разговоров, переговоров, подписания сделок, покупок гаджетов и земельных участков, а также значимых финансовых операций.

Но в этот день вам могут приходить интересные инсайты, озарять новые идеи — запоминайте, записывайте их. Они могут пригодиться в будущем.

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Согласно гороскопу на 22.03.2023, в этот день благоприятно после 12:00:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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