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Час змінити стиль: гороскоп на 22 вересня 2023 року

21 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 вересня 2023 року попереджає про добрий момент до полудня для зміни іміджу.

Можна зробити нову укладку чи просто внести якісь зміни у свій звичайний стиль – одягнутися інакше, додати аксесуарів, змінити сережки.

За прогнозом університету Нікіфорових, у другій половині дня з емоціями буде легше.

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Навчання й інтелектуальна діяльність все ще дуже хороші, тож можна багато чого зрозуміти та зробити.

Згідно з гороскопом на 22.09.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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