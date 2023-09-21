Гороскоп на 22 вересня 2023 року попереджає про добрий момент до полудня для зміни іміджу.

Можна зробити нову укладку чи просто внести якісь зміни у свій звичайний стиль – одягнутися інакше, додати аксесуарів, змінити сережки.

За прогнозом університету Нікіфорових, у другій половині дня з емоціями буде легше.

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Навчання й інтелектуальна діяльність все ще дуже хороші, тож можна багато чого зрозуміти та зробити.

Згідно з гороскопом на 22.09.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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