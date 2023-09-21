Гороскоп на 22 сентября 2023 года предупреждает о хорошем моменте до полудня для смены имиджа.

Можно сделать новую укладку или просто внести какие-то изменения в свой обычный стиль — одеться иначе, добавить аксессуаров, сменить серьги.

По прогнозу университета Никифоровых, во второй половине дня с эмоциями будет легче.

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Учеба, интеллектуальная деятельность все еще очень хороши, так что можно многое понять и сделать.

Согласно гороскопу на 22.09.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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