Гороскоп на 22 сентября 2023 года предупреждает о хорошем моменте до полудня для смены имиджа.
Можно сделать новую укладку или просто внести какие-то изменения в свой обычный стиль — одеться иначе, добавить аксессуаров, сменить серьги.
По прогнозу университета Никифоровых, во второй половине дня с эмоциями будет легче.
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Учеба, интеллектуальная деятельность все еще очень хороши, так что можно многое понять и сделать.
Согласно гороскопу на 22.09.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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